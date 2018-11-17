Почему в Грузии нет проблем с выплатами пенсий переселенцам, – мнение. Новости

В странах, которые пострадали от вооруженного конфликта, может быть много общего, но, например, в Грузии пенсионная система отличается от украинской, поэтому там проблем с выплатами пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) нет. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» рассказал консультант проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Владимир Яценко.
«В Грузии есть два региона – Абхазия и Южная Осетия. Но государственная пенсионная система в Грузии – универсальная. Это значит, что у всех одинаковая пенсия: у женщин в возрасте 60 лет, у мужчин – в 65. В этом году – это 180 ларов, это немного больше, чем у нас», – сказал он.
«Там нет единого социального взноса, там все пенсии выплачиваются из бюджета. Для того, чтобы получить эту пенсию, нужно показать один документ – паспорт гражданина Грузии», – продолжил Яценко.
По его мнению, если бы такая система была в Украине, то и проблем с выплатой пенсий переселенцам было бы намного меньше. «Наша пенсия зависит от истории зарплаты, и от трудового стажа, а когда идут боевые действия, как правило, многие люди теряют эти документы. Более того, до 2014 года еще не была создана централизованная база данных в Пенсионном фонде Украины», – отметил эксперт.
Он также сообщил, что Украина сейчас занимает первое место в мире по численности зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), опережая Сербию и Косово.
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