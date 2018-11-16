Странно и нелогично: Огромные деньги ООН и госбюджета тратят на суды по пенсиям ВПЛ. Новости

Международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 15 ноября в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявила заместитель представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун.

«Этот вопрос нужно решить сейчас, есть для этого уже все наработки, решить системно. Это надо сделать, а не ждать. Проблема начала нарастать в 2016 году, а мы уже приближаемся к концу 2018 года. У нас общая проблема», – сказала она.

«Много было сказано о судебных решениях, они, безусловно, важны. Мы видим, что они имеют положительное влияние на систему в плане отмены проверок и верификации ВПЛ на дому, но мы знаем, что судебная инстанция не решает объем проблемы в Украине», – продолжила Калхун.

Она отметила, что международные гуманитарные организации предоставляют гранты разным организациям, которые оказывают юридическую помощь переселенцам.

«К нам обращаются из наших вышестоящих органов: "А почему вы столько тратите на юридическую помощь? Почему это считается видом гуманитарной помощи?" Это звучит очень странно на фоне других стран, где ООН помогает ВПЛ. Мы каждый год тратим деньги на оказание юридической помощи. То же государство Украина тратит деньги на оказание бесплатной юридической помощи. Правительство Украины платит за Пенсионный фонд и отделениям соцзащиты населения, которое проводит длинную процедуру верификации и проверки пенсионеров, а потом – на судей. Огромные деньги уходят просто на воздух, на содержание всей этой системы, а люди, которые в этом нуждаются, недополучают. Эта система нелогична», – подчеркнула заместитель представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По ее словам, призывы правозащитников заваливать суды исками не принесут полноценного эффекта. «Тут нужно системное решение. Был вопрос: либо через законопроект №6692, либо через изменение в постановлении Кабмина №365. В принципе, любая стратегия хорошая, которая хорошо заканчивается. Какая стратегия на этом этапе более мудрая, мне сложно сказать», – отметила она.

Ранее глава Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер подчеркнула, что Украина должна гарантировать доступ к пенсиям для всех граждан, живущих по обе стороны линии разграничения, а пенсии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не должны быть ограничены процедурами проверок.

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