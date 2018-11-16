Конфликт на Донбассе не может влиять на право на пенсию, – посол Великобритании. Новости

Великобритания поддерживает Украину в реализации реформ, верховенство права и обеспечение социальной справедливости, поэтому призывает украинские власти урегулировать вопрос выплат пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 15 ноября в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявила Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
«Право на получение пенсий гарантировано международными и региональными инструментами и является неотъемлемой частью социальной справедливости. Получение пенсии – это заработанное право работающими гражданами Украины. Конфликт [на Донбассе] не может влиять на это право, поскольку таким образом подвергаются риску наиболее уязвимые категории населения», – сказала она.
«Также это право является предусловием реинтеграции людей, которые страдают от конфликта в жизнь общества, что в свою очередь приведет к поиску новых долгосрочных решений для внутренне перемещенных лиц и обеспечению социальной справедливости», – продолжила Гоф
По ее словам, Великобритания верит в то, что украинское правительство пытается найти выход из ситуации. «Мы понимаем, что обеспечение пенсией для тысяч граждан, которые проживают на временно оккупированной территории и потеряли доступ к средствам существования, является большим вызовом с точки зрения юридической, политической и практической перспектив», – отметила британский дипломат.
«Великобритания приветствует проект закона №6692, который был наработан с привлечением наших экспертов. Надеемся, что принятый закон будет важным шагом на пути по обеспечению прав граждан, которые страдают от конфликта, в частности путем уменьшения преград, которые не дают гражданам возможности получать то, что им принадлежит по закону», – подчеркнула Гоф.
Глава Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер подчеркнула, что Украина должна гарантировать доступ к пенсиям для всех граждан, живущих по обе стороны линии разграничения, а пенсии внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не должны быть ограничены процедурами проверок.
В свою очередь заместитель представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины.
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