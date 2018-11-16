МинВОТ не может сказать донорам, сколько нужно жилья для переселенцев. Новости

Проблемы внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обсуждаются с начала вооруженного конфликта на Донбассе и до сих пор вызывают много вопросов и споров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» сообщил заместитель министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Ложная связь, выстроенная в нашем государстве через зависимость получения пенсий от статуса ВПЛ, привела к тому, что все остановки, деревья и столбы на неподконтрольных территориях заклеены объявлениями: "Оформим справку ВПЛ без выезда в Украину", "Поможем получить пенсии без выезда в Украину"», – сказал он.
«Это породило огромный пласт коррупции непосредственно на территории Донецкой и Луганской областей, когда эти справки просто продаются. Кроме того, мы утратили контроль над реальным количеством ВПЛ. Это не дает нам возможности спрогнозировать дальнейшие действия правительства», – продолжил Тука.
По его словам, в этой связи у украинских властей также возникают проблемы с международными донорами. «Я в понедельник встречался со статс-секретарем Германии, обговаривали вопрос дальнейшего строительства жилья для ВПЛ, и я не смог ответить на вопрос: "Сколько вам нужно жилья?" Не существует у нас такого ответа», – заявил замминистра МинВОТ.
«По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных ВПЛ в сравнении с реальным количеством переселенцев отличается примерно на 30-40%. Но это необъективные цифры», – добавил он.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области зарегистрирован 1 млн 224 тыс. 600 пенсионеров, из них 518,9 тысяч (42%) – это ВПЛ. При этом из общего числа зарегистрированных выплаты получают лишь 45% пенсионеров-переселенцев.
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