Снег же уже лежит: В Донецке возле «Амстора» устанавливают новогоднюю елку (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке возле супермаркета «Амстор» по пр. Шевченко устанавливают елку. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Праздник приближается. Амстор по Шевченко – елку ставят», – пишет очевидец в одном из местных сообществ.
Также он публикует фото, где видно, как конструкцию искусственной елки собирают с помощью автовышки:
Жители Донецка обсуждают, не рано ли начинать подготовку к новогодним праздникам:
- Дана: «Не рановато?»;
- Алеся: «Амстор, как всегда, в этом деле ранний»;
- Глеб: «Снег же уже лежит. Так что вида не портит».
Читайте также:
- Первый снег в неподконтрольном Луганске: В соцсетях пишут о ДТП
- Непогода в «ЛНР»: В соцсетях люди делятся фотографиями (Фото)
- Первый случай переохлаждения: В Мариуполе замерзла 40-летняя женщина
- Причуды природы: На юге Донетчины – метель, на севере – розы (Фото)
- Машины скользили по дороге: Житель Макеевки показал первый снег (Фото)
- Скользкие дороги: В «ДНР» за утро произошло три ДТП (Фото)
Комментарии