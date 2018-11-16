Снег же уже лежит: В Донецке возле «Амстора» устанавливают новогоднюю елку (Фото). Новости

Снег же уже лежит: В Донецке возле «Амстора» устанавливают новогоднюю елку (Фото)

ДН

16.11.18 13:49dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке возле супермаркета «Амстор» по пр. Шевченко устанавливают елку. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Праздник приближается. Амстор по Шевченко – елку ставят», – пишет очевидец в одном из местных сообществ.

Также он публикует фото, где видно, как конструкцию искусственной елки собирают с помощью автовышки:

Жители Донецка обсуждают, не рано ли начинать подготовку к новогодним праздникам:

  • Дана: «Не рановато?»;
  • Алеся: «Амстор, как всегда, в этом деле ранний»;
  • Глеб: «Снег же уже лежит. Так что вида не портит».

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