Снег же уже лежит: В Донецке возле «Амстора» устанавливают новогоднюю елку (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке возле супермаркета «Амстор» по пр. Шевченко устанавливают елку. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Праздник приближается. Амстор по Шевченко – елку ставят», – пишет очевидец в одном из местных сообществ.

Также он публикует фото, где видно, как конструкцию искусственной елки собирают с помощью автовышки:

Жители Донецка обсуждают, не рано ли начинать подготовку к новогодним праздникам:

Дана: «Не рановато?»;

Алеся: «Амстор, как всегда, в этом деле ранний»;

Глеб: «Снег же уже лежит. Так что вида не портит».

Читайте также: