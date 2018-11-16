Справка ВПЛ – это механизм: Шамбир о выплатах переселенцам. Новости

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) необходимо оформлять справку ВПЛ для получения пенсий и социальных выплат, даже если переселенцы из Донбасса приобрели жилье и прописались по новому месту жительства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
«Я понимаю, что есть некоторые вопросы и некоторые претензии, но механизмом выплат пенсий и социальных выплат для этих людей на сегодня является справка перемещенного лица. Это – механизм», – сказал он.
«Мы будем работать над упрощением этого механизма и отходу от самого вопроса справки, но на сегодняшний день – это так. Никто им не откажет в выдаче справки, даже если они прописаны [уже не на неподконтрольной территории Донбасса], зарегистрировались. Никто не откажет в выдаче справки. На сегодняшний день пока это необходимо. Я думаю, что в ближайшее время мы эти вопросы постараемся урегулировать», – заявил Шамбир.
Замминистра социальной политики анонсировал, что в декабре будет запущена новая база внутренне перемещенных лиц, в частности, что совершенствование электронной базы ВПЛ, соединение ее с иными базами позволит более четко разграничить переселенцев и «лжепереселенцев».
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