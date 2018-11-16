В неподконтрольной Макеевке по улицам города гуляет лиса (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке улицами города гуляет лиса. Об этом сегодня, 16 ноября, пишут местные жители в соцсетях.

«Вот какая красота гуляет у нас в Макеевке, ул. Бажанова», – пишет автор поста.

Также он публикует фото:

Некоторые жители Макеевки отмечают красоту животного и говорят о том, что встречали лис в других местах:

Дарья: «Классная»;

Алена: «Красивучая. Жалко очень...»;

Сергей: «Тоже возле профилактория видел»;

Ирина: «Видели и в прошлом году, только маленькую».

При этом оптимизм автора по поводу появления дикого животного в городе разделяют не все макеевчане. Многие пишут о том, что лисы – разносчики бешенства: