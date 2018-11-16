В неподконтрольной Макеевке по улицам города гуляет лиса (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке улицами города гуляет лиса. Об этом сегодня, 16 ноября, пишут местные жители в соцсетях.
«Вот какая красота гуляет у нас в Макеевке, ул. Бажанова», – пишет автор поста.
Также он публикует фото:
Некоторые жители Макеевки отмечают красоту животного и говорят о том, что встречали лис в других местах:
- Дарья: «Классная»;
- Алена: «Красивучая. Жалко очень...»;
- Сергей: «Тоже возле профилактория видел»;
- Ирина: «Видели и в прошлом году, только маленькую».
При этом оптимизм автора по поводу появления дикого животного в городе разделяют не все макеевчане. Многие пишут о том, что лисы – разносчики бешенства:
- Егор: «Это плохо, что она не боится появляться в черте города. Лисы – переносчики бешенства, кусают собак и котов»;
- Александр: «Подумай, по какой причине не боится?»;
- Игорь: «Больная бешенством, вот и не боится»;
- Александр: «Ответ неправильный»;
- Игорь: «Думаю, правильный. Голод – не повод. В поле мышей больше, чем в городе»;
- Егор: «Лазят по мусорникам»;
- Виктор: «Лисы – разносчики бешенства!»;
- Аня: «Не похожа эта лиса на животного с бешенством, она пришла к нам с миром»;
- Марианна: «А потом вот так получается: 08.11.2018 зарегистрирован случай заболевания бешенством домашнего кота в Центрально-Городском районе г. Макеевки. В очаге заболевания бешенством кота проводится комплекс противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий, в т.ч. по выявлению лиц, пострадавших от его укусов и оцарапываний».
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