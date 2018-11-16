Обрабатывается еще: Постановление Кабмина о долгах по пенсиям ВПЛ не готово. Новости

Пенсии за прошлый период, которые переселенцы не могут пока получить, будут обязательно выплачены после утверждения соответствующего порядка Кабинетом министром Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.
Представитель Уполномоченного президента Украины по делам людей с инвалидностью Ольга Бойко задала ему вопрос относительно выплат пенсий за прошедший период для внутренне перемещенных лиц, которые по состоянию на сегодня переместились, но пенсию за прошлый период им не возвращают, а назначают только с даты обращения.
«Скажите, пожалуйста, как этот вопрос урегулируется или уже урегулирован, или когда и как будет?», – обратилась к нему она.
«Сейчас, если восстанавливается пенсия или социальная помощь, то она выплачивается с месяца восстановления. Вопрос выплат за прошлый период будет отработан в новом постановлении Кабинета министров», – заявил Шамбир.
На уточняющий вопрос, на каком этапе находится отработка данного постановления, замминистра соцполитики ответил: «Обрабатывается еще».
«Просто есть люди, у нас есть ситуация: обратились двое пенсионеров, тяжелобольные. Они за три года не получали пенсии, эти деньги им крайне необходимы, а этот вопрос уже 4 месяца не решен», – уточнила Бойко.
На что получила от Шамбира следующий ответ: «Я понимаю это, но сейчас это в комплексе изменений нами нарабатывается. Я думаю, что в ближайшее время будем стараться решить этот вопрос».
Месяц назад, комментируя подобную ситуацию, заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир также заявлял, что соответствующий порядок правительством «готовится», «пенсия восстанавливается с месяца обращения, а [долги] за предыдущие месяцы будут выплачены отдельно».
Два месяца назад премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Министерству социальной политики будет дано поручение разобраться, почему переселенцам не выплачивают долги по пенсиям, что связано с Постановлением Кабмина №335.
По мнению правозащитников, постановление №335* Кабинета министров Украины (КМУ) идет вразрез с решением Верховного суда по образцовому делу, где четко сказано, что компенсация недополученных пенсий переселенцам должна быть выплачена с момента их прекращения.
Юристы рекомендуют людям не полагаться на те нормативные акты и регуляторные механизмы, которые вводит Пенсионный фонд, а обращаться в суд. 4 сентября Большая палата Верховного суда Украины отклонила апелляцию ПФУ и признала незаконной практику отказа осуществлять выплаты пенсий переселенцам.
* Постановление КМУ № 335 «О внесении изменений в Постановление КМУ от 08.06.2016 №365**» от 24.05.2018 введен новый порядок, по которому после любого приостановления социальных выплат переселенцам (независимо от причин) возобновление выплат начинается только с момента обращения ВПЛ с новым заявлением. Суммы социальных выплат, не выплаченные за прошедший период, учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты, и выплачиваются на условиях отдельного порядка, определенного КМУ. В самом Постановлении о сроках разработки и введения в работу такого Порядка не сказано ничего.
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