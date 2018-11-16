Ситуация в пунктах пропуска днем 16 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на сегодня, днем 16 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- «susy64»: «Бахмут – Горловка 20 машин на въезд».
КПВВ «Марьинка»:
- Анатолий: «10:09. Марьинка в Донецк сразу на проверку, из Донецка на основном 50, на "нулевом" пусто. "Каргилл" в Донецк 60-70 машин»;
- «Администратор»: «12:03. На "Каргилле" в Украину на середине моста. Льготная почти такая же»;
- Игорь: «13:40. Марьинка машин 30 – 40»;
- Инна: «14:13. "Каргилл" основная очередь от спуска моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- «Jujik»: «9:21. В Еленовке на повороте, "Перлына" было 10 авто, в Еленовке приехал в 5:08, был 2-й в льготной, уже проехал в сторону Мариуполя»;
- Алексей: «10:35. Новотроицкое ***а полная. Движения нет, от слова совсем. Автобусов много на досмотре»;
- Лара: «12:04. Еленовка – основная до поворота. В Еленовке льгота машин 40 примерно. За 2 часа машин 10 пропустили»;
- Владимир: «12:41. Новотроицкое в Донецк льготы 10, основная около 30»;
- Влад: «13:53. Еленовка в Мариуполь – п***ц. Продвижки раз в час. Основная за поворот».
КПВВ «Гнутово»:
- Алик: «12:03. В Октябре в сторону Мариуполя очередь уходит за камыши в районе знака "Куликово"»;
- Алик: «13:02. В Пищевике в сторону Мариуполя тоже много за поворотом на горе»;
- Иван: «13:21. Пищевик в Донецк машины на развилке (на остановке)»;
- «Vitos»: «13:50. Пищевик в ДНР 30 общей, 25 льготы»;
- Иван: «14:18. Пищевик из Донецка 49 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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