Учитываем: Реакция Пенсионного фонда на решение по Образцовому делу по пенсиям ВПЛ. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) «учитывает» решение Верховного суда по Образцовому делу о прекращении выплат пенсий переселенцам, но при этом руководствуется и действующими нормативными актами Кабинета министров. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявила заместитель главы ПФУ Ирина Ковпашко.
«Мы направили в абсолютно все свои подведомственные управления разъяснения относительно того, каким образом, почему и какие признаки Образцового дела, и в каких случаях и каким образом нужно реагировать на решение конкретной ситуации в случае обращения ВПЛ по решению вопроса о назначении или отказу в назначении ему выплат с аргументацией и объяснением ситуации», – сказала она.
«У нас в Украине решение суда выполняется в границах возложенных обязательств в установленном законодательством порядке. С одной стороны, мы имеем нормативные документы, которыми четко регулируется [порядок выплат пенсий ВПЛ], имея решения суда, принятое именем Украины, мы действуем в тех границах, в которых нас обязывает действовать суд, не учитывать такого рода решений судов, любых судов, мы себе такого не позволяем», – заявила Ковпашко.
На уточняющий вопрос, означает ли это, что сейчас в Украине действуют противоречащие нормы законодательства, она ответила: «Тут можно с разных сторон… Этот вопрос философский, но в любом случае – решение суда принято, оно принято со ссылкой и на Конституцию, и на закон. Сейчас мы говорим о том, что органы ПФУ руководствуются в том числе постановлениями правительства, в которых определен порядок, суд же в настоящее время отдает предпочтение нормативным документам высшей силы».
Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тысяч исков против ПФУ. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов.
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