Долги по пенсиям переселенцев: В Пенсионном фонде озвучили свою позицию. Новости

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) продолжат руководствоваться действующими нормативными актами Кабинета министров в вопросе восстановления пенсий переселенцам и выплате долгов за прошлый период, несмотря на решение Верховного суда по Образцовому делу. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявила заместитель главы ПФУ Ирина Ковпашко.

Адвокационный координатор Благотворительного фонда «Право на защиту» Дарина Толкач напомнила, что верховенство закона и Конституции Украины устанавливает не суд, а сама Конституция, поэтому Верховный суд, принимая решение по Образцовому делу о том, что прекращение выплат пенсий переселенцам незаконно, подтвердил, что закон имеет высшую силу над подзаконными актами Кабинета министров.

«По логике государственной политики по результату данного решения должна была произойти гармонизация нормативных актов, которые противоречат Конституции и законам Украины. Очень ждем, что этот процесс завершится, и мы перестанем сталкиваться на системной основе с реальными нарушениями закона и Конституции в отношении ВПЛ», – отметила Толкач.

Правозащитница задала вопрос заместителю главы Пенсионного фонда Украины Ирине Ковпашко, как ПФУ выполняет решение Верховного суда по Образцовому делу по другим решениям судов, которые имеют такие же признаки и обстоятельства, поскольку, несмотря на выигранные суды, переселенцы столкнулись с другой проблемой – это выполнение решений судов по типовым делам и возврат долгов по невыплаченным пенсиям и соцвыплатам, которые были прекращены незаконно.

«Мы получили огромное количество мотиваций и пояснений, почему сейчас не могут быть выполнены решения судов, что должна быть какая-то отдельная процедура. Постановлением №335 предусмотрено создание отдельной процедуры выплаты долгов, но оно вступило в силу уже на момент рассмотрения Образцового дела, поэтому все те дела, которые находились в судах разных инстанций, фактически не подпадают под действие этого постановления. Почему тогда не выполняются решения судов по типовым делам и не выплачивается задолженность по пенсиям?», – спросила адвокат представителя Пенсионного фонда Украины.

Заместитель главы ПФУ Ирина Ковпашко сообщила, что ПФУ «учитывает» решение Верховного суда по Образцовому делу. «Решение суда выполняется в рамках возложенных обязательств. Если суд определяет порядок, в том числе выплаты пенсий за прошлый период, то такие решения суда выполняются именно по такому порядку. Если же особый порядок выплаты не установлен судом, то применяется порядок, который действует во время выполнения решения суда. Сейчас это позиция, которой придерживаются органы Пенсионного фонда», – заявила Ковпашко.

«Порядок выполнения судебных решений бывает добровольный, когда органы Пенсионного фонда его выполняют, и принудительный – через исполнительную службу. Других вариантов у нас нет», – подчеркнула замглавы ПФУ.

В ходе пресс-конференции замминистра социальной политики Украины Николая Шамбира спросили, когда же в правительстве утвердят механизм выплат «замороженных» пенсий переселенцам, на что он сообщил, что новое постановление Кабинета министров еще обрабатывается.

Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тыс. исков против ПФУ. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов. Заместитель представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины. Она подчеркнула, что украинские власти должны безотлагательно решить вопрос выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

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