Ситуация в пунктах пропуска утром 17 ноября: Проезда ожидали 190 авто. Новости

Сегодня утром, 17 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 ноября через КПВВ последовало 44,2 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

«Майорск» – 9680 человек и 1145 транспортных средств;

«Марьинка» – 9980 человек и 1740 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 8880 человек и 1595 транспортных средств;

«Гнутово» – 4545 человек и 1120 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11080 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/60;

«Марьинка» – 0/50;

«Новотроицкое» – 0/50;

«Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Константин: «6:12. "Каргил" – основная почти наверху, льготы не видно пока»

Константин: «7:18. Основная наверху моста точно, может больше. Дальше не видно, льгота в начале подъема...».

КПВВ «Новотроицкое»:

Андрей: «6:14. Еленовка, почти до поворота»;

Евгений: «8:15. Стоял в 5:00 (местное время) 9-м. Еще не заехал на пост, машин 60 прошло мимо за бабло, очередь – конца не вижу за поворотом»;

Наташа: «8:21. Пеших пропускают нормально».

О ситуации на остальных КПВВ на данный момент не сообщается.