Где позиция правительства? ООН непонятно, почему не платят пенсии жителям Донбасса. Новости

Международным организациям непонятна позиция украинского правительства в вопросе упрощения процедуры получения пенсий жителями неподконтрольных территорий Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявила председатель Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

«Перед нами сидят представители министерств по вопросам оккупированных территорий и социальной политики, и еще представители Пенсионного фонда. Вы говорили о том, что проблемой является политика связи доступа к пенсии с регистрацией ВПЛ. Господин Тука говорил, что сейчас это обсуждается и уже обсуждается с того, момента, как была внедрена эта политика. Я бы хотела понять, где правительство в этом обсуждении? Какова его роль и позиция? И почему, как сказал господин Тука, мы не можем увидеть упрощения этой ситуации, чтобы те, кто продолжает проживать на неподконтрольных территориях, получили доступ к пенсии? Какая позиция правительства в этом обсуждении?», – задала вопрос Фрейзер участникам конференции.

Представителю ООН ответил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир: «Мы постоянно работаем над усовершенствованием процедуры, как регистрации, так и по сути выплат. Это не пустые слова, потому что основное задание и основная проблема в этом только одна – выплата непосредственно человеку. У нас не стоит вопрос выплаты или невыплаты, права или неправа. У нас вопрос только выплаты непосредственно человеку. Мы столкнулись с проблемой, что на сегодняшний день все больше случаев выплат не тому человеку, которому это принадлежит».

«Есть злоупотребления, есть мошенничество. Именно на это направлены средства контроля. Это является основной проблемой, которая заставляет нас применять регистрацию [как ВПЛ]. Путем информационного обмена мы видим пути решения этой проблемы, в частности по решению вопросов о выплатах пенсий без справки ВПЛ, по тем людям, которые уже ассимилировались в местные громады и по сути сами не считают себе перемещенными лицами, хотя юридически и по закону они имеют тот же статус. Мы сегодня привязались к статусу ВПЛ и дали возможность выплачивать пенсии всем – и тем, которые там проживают, привязываясь к статусу, и тем, которые уже ассимилировались, привязываясь к статусу. Но сейчас мы работаем над тем вопросом, чтобы эти вопросы разделить – не иметь четкой привязки к статусу ВПЛ», – заявил Шамбир.

Замминистра соцполитики Украины также прокомментировал высказывание замминистра МинВОТ Георгия Туки о «пенсионных туристах». «Тут говорилось, что люди, которые не являются по сути ВПЛ, нарушают законодательство и регистрируются как перемещенные. Никакого нарушения нет. Это механизм на сегодняшний день, а механизм постоянно меняется. И мы постоянно работаем над усовершенствованием всех этих процедур, чтобы обеспечить человеку право, независимо от любого статуса. Я думаю, в ближайшее время какие-то существенные изменения в этом вопросе будут», – сказал он.

«Мы сейчас готовим эти изменения, но без изменений в закон, мы полностью этот вопрос не решим. Потому что сегодня у нас есть некоторая коллизия: есть возможность выплат ВПЛ и, то, что в законе говориться о выплате пенсий по месту фактического проживания. Фактическое место проживание тех лиц, которые проживают на неподконтрольной территории, это то место, где мы не можем осуществлять выплату пенсий. Именно эти вопросы мы пытаемся решить», – добавил Шамбир.

Ранее председатель Мониторинговой Миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что выплата пенсий жителям Донбасса для украинских властей – это тест на стабильный мир и проверка на реализацию социальной справедливости. Она также подчеркнула, что в сентябре этого года Верховный суд Украины поддержал ранее принятое решение от 3 мая 2018 года по Образцовому делу относительно выплаты пенсии ВПЛ, несмотря на показатели верификации, но проблема выполнения этого решения находится в политической плоскости.

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