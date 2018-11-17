В «ДНР» рассказали, как обстреливают ВСУ из жилых кварталов. Новости

Член незаконного вооруженного формирования «ДНР» с позывным «Дэнчик» (на фото) в интервью местному изданию рассказал, что позиции для обстрелов ВСУ на Донбассе они оборудуют среди домов мирных жителей.

При этом он сказал, что ВСУ «стараются по мирным не стрелять», и что так членам НВФ вести обстрелы безопаснее. «На поселке проще, там населенность, и они не так стреляют. Там дома, они стараются не стрелять по мирным жителям», – сказал он.

По его признанию, он «служит» на позициях НВФ в Старомихайловке и в Спартаке.

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