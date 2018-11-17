В «ДНР» рассказали, как обстреливают ВСУ из жилых кварталов. Новости

Член незаконного вооруженного формирования «ДНР» с позывным «Дэнчик» (на фото) в интервью местному изданию рассказал, что позиции для обстрелов ВСУ на Донбассе они оборудуют среди домов мирных жителей.
При этом он сказал, что ВСУ «стараются по мирным не стрелять», и что так членам НВФ вести обстрелы безопаснее. «На поселке проще, там населенность, и они не так стреляют. Там дома, они стараются не стрелять по мирным жителям», – сказал он.
По его признанию, он «служит» на позициях НВФ в Старомихайловке и в Спартаке.
В социальных сетях отреагировали на эту информацию:
- Юлия: «"Аааа! Привезите сюда мирных с домами, чтобы мы прикрывались ими как живым щитом, когда нам ответку шлют, иначе тут опасно! Путин нам обещал, что мы будем стрелять из-за спин женщин и детей, стоя не спереди, а сзади!" – ацвабодитель Дэнчик»;
- «Как-то-так»: «Не просто сдал, что ВСУ стараются по жилсектору не стрелять, но и сдал, что сами они из жилсектора вовсю стреляют по ВСУ»;
- «Пухнастий»: «У них ведь прятаться за гражданскими нормально, авторитетно»;
- «Черная пантера»: «Это не первый видос, где они признают, что в городе лучше, чем в поле».
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