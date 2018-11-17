Ситуация в пунктах пропуска днем 17 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 17 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «11.11. По состоянию на 10:40. 130 автомобилей, 6 автобусов и микроавтобусов, до 150 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Константин: «11:21. За час протянулись где-то на 5 машин, с 6:00 с середины даже со спуска не съехали, жесть какая-то...»;

Татьяна: «12:15. Только от туда. Там кошмар. В ДНР к людям как к врагам относятся».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «10:17. Очередь до остановки на Еленовке, первый раз запустили, но льготу в основном»

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: «10:18. На 7:00 на Октябре до камышей очередь основная. Дорога Донецк-Гнутово. Начинаются переметы. Было несколько ДТП из-за гололеда в утренние часы. Пищевик в сторону Донецка машин 50 обычной и машин 15 льготной»;

Администратор: «11:07. Пищевик в Донецк уже около 100 машин. Движение очень слабое»;

Аня: «13:20. В сторону Мариуполя: обе таможни сразу на проверку».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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