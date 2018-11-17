Ползучая попытка оккупации: Климкин о ситуации в Азовском море. Новости

Действия России в Азовском море являются новой попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине и создать еще один очаг напряженности. Об этом во время своего визита в Вашингтон (США) заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
«То, что происходит вокруг Азовского моря, это российские стремления поднять ставки относительно этого. Это "ползучая" попытка оккупации Азовского моря», – сказал он.
«Азовское море – это никакое не внутреннее море. Это нормальное территориальное полузамкнутое море, и, как и Керченский пролив, они должны полностью подпадать под международное право. То, что делает Россия, это однозначно нарушение международного права», – заявил Климкин.
Напомним, в ответ на поданную Украиной жалобу в ООН на поведение России в Азовском море создан трибунал, однако, жалоба пока не рассматривается. При этом Российская Федерация значительно усилила давление на украинские суда в Черном и Азовском морях, поэтому Украина обратилась к партнерам по коалиции против РФ с просьбой отреагировать на ситуацию в Азовском и Черном морях. В свою очередь ВМС Украины усилили защиту Азовского моря, а в правительстве заявили о создании военно-морской базы до конца этого года.
После того, как в Украине заговорили о разрыве Договора с Россией о сотрудничестве по Азовскому морю, в МИД РФ заявили, что это будет иметь последствия и для официального Киева.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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