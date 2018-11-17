Никакого там будущего и надежды нет: Жители Широкино пытаются обжиться в Мариуполе (Фото). Новости

Прифронтовое Широкино (Донецкая обл.), расположенное вблизи Мариуполя, местные жители покинули 3 года назад, надежды вернуться в родное село у людей практически не осталось.

Когда-то курортное село Широкино сейчас остается одной из самых «горячих» точек на карте зоны боевых действий на Донбассе. Здесь обстрелами разрушены около 700 жилых домов, пансионаты и детские лагеря. Уже три года населенный пункт пустует. Более 1,5 тыс. местных жителей эвакуировали из-за боевых действий.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Семья Антонины последняя покинула родное село, до Мариуполя пришлось идти пешком. «Туда уже никто не ездил, мы пешие шли, прицепили белые платочки, чтобы в нас не стреляли, и выходили из села. Коров выпустили и ушли. Ждали перемирия, но его не было. Мы не думали, что уйдем так надолго», – вспоминает переселенка.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Большинство жителей Широкино покидали населенный пункт без вещей, не взяли с собой практически ничего, кроме документов, потому что надеялись через несколько дней вернуться, но село уже пятый год находится под постоянными обстрелами.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Воспоминаниями делятся и другие переселенцы:

«Я с сумкой одной приехала, с документами, и с детьми. Ни фотографий, ничего»;

«Дом полностью сгорел, его сразу разграбили, а потом разбили. Там хуже, чем в Чернобыле, никакого там будущего и надежды нет».

Главная проблема для людей сейчас – жилье. В Мариуполе остались около 800 бывших жителей Широкино, и почти все они жилье арендуют.

«Съемная квартира. Каждый раз ты живешь – сегодня живешь, завтра – не живешь. Разные хозяева бывают. Приходят, например, сегодня и говорят – собирайте вещи и уходите», – делится проблемами переселенка из Широкина Любовь.

«Мы работаем и зарабатываем на жилье, не знаем – будет ли помощь за разрушенные дома. В основном на себя рассчитываем», – говорит бывший житель Широкино Валерий.

Мизерные выплаты адресной помощи ВПЛ семейный бюджет не спасают. Помогают переселенцам международные гуманитарные организации.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

По словам сотрудника Международного Комитета Красного Креста Евгения Носенко, более 500 жителей Широкина, которые сейчас являются переселенцами в Мариуполе получают помощь от МККК. «Эта помощь включает в себя продуктовый и гигиенический наборы, и одеяла», – сказал он.

До нового года МККК планирует передать переселенцам новую партию гуманитарной помощи.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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