Украина опережает Сербию и Косово по численности переселенцев . Новости

Украина занимает первое место в мире по численности зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), опережая Сербию и Косово. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» рассказал консультант проекта USAID «Трансформация финансового сектора» Владимир Яценко.

«По данным Агентства ООН по делам беженцев, на конец прошлого года в мире было 39 млн 119 тыс. человек, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица. Почти 5% от этой численности проживали в Украине. Это люди, которые официально признаны ВПЛ», – сказал он.

«Украина – наибольшая европейская страна, в которой больше всего внутренне перемещенных лиц. На втором месте – Сербия, на третьем – Косово. По понятным причинам. Несколько стран бывшего Советского Союза, которые имеют такую категорию населения, были или находятся в состоянии вооруженного конфликта, имеют общего агрессора», – продолжил Яценко.

По его словам, анализ 33 социологических опросов переселенцев, проведенных международными и украинскими организациями в Украине с 2014 по 2018 годы, показал «довольно грустную картину» о социальном положении ВПЛ.

«Сравнение материального положения обычных пенсионеров, которые не являются ВПЛ с теми, кто переехал из Донбасса – "Нам не хватает денег даже на еду". Такой ответ был на вопрос в анкете. Среди ВПЛ почти половина ответили, что им не хватает денег даже на еду, среди мужчин – это ровно 50%, среди женщин – 42%, в среднем – 45%, а среди обычных пенсионеров, которые не являются ВПЛ, денег не хватало на еду каждому 4-му, ровно в 2 раза меньше», – рассказал он.

«Это объясняет, почему много внутренне перемещенных лиц приняли решение или совсем вернуться на неподконтрольную Украине территории, или переехать поближе. Главная причина – жилье. Мы видели размеры пенсий по Донецкой и Луганской областям. Средняя пенсия по Украине – 2587 грн. Условно говоря, обычные пенсионеры, например, в Киевской области, получают на 30% меньше пенсии, чем ВПЛ, но что касается уровня жизни – картина совсем иная, потому что они не лишились жилья», – добавил эксперт.

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