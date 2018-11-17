Лучше бы в цирке провели: В «ДНР» обсуждают инаугурацию Пушилина. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке после проведения «выборов» на 20 ноября назначили дату инаугурации «главы ДНР» Дениса Пушилина. Планируется, что пройдет она в театре оперы и балета. Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на данное мероприятие.

Александр: «Главное, чтоб у входа снова ничего не взорвалось. P.s. А лифт там есть?»;

Игорь: «Лучше бы в цирке провели»;

Вадим: «А что, других зданий нет в ДНР? Там и хоронят, там и коронуют»;

Настя: «О, "Лебединое озеро" станцуют всем новым составом как раз»;

Геннадий: «Его в трико и с пачкой будут короновать?»;

Эльза: «Может, по традиции, в "Сепаре"? Жалко будет театр, если Дениса Пушилина там решат порешить»;

Андрик: «Интересно, как этот закончит? Лифт, кабинет и кафе уже были».

Напомним, после ликвидации 31 августа «главы ДНР» Александра Захарченко в «республике» назначили проведение своих «выборов» на 11 ноября. Также в «ЛНР» на 11 ноября тоже назначили «выборы» «главы республики» и «народного совета».

Накануне «голосований» глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Кремле уже готовы соответствующие результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», в которых «победят» Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. В СБУ также предупредили, что гражданам, принимающим участие в организации и проведении «выборов» в «ДНР» и «ЛНР» грозит уголовная ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

12 ноября на неподконтрольной украинским властям части Донбасса подсчитали голоса на «выборах» и огласили «неожиданные» результаты. В Кремле сообщили, что «с пониманием» относятся к «голосованию», проведенному на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, а в Евросоюзе возложили ответственность за эти «выборы» на Россию.

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