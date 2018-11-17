Без «Аркана» и проверок: Пенсионный фонд находит причины лишать ВПЛ пенсий. Новости

Ситуация с назначением и восстановлением пенсий переселенцам из Донбасса зашла в тупик из-за юридических коллизий нормативных актов Кабинета министров Украины и решения Верховного суда по Образцовому делу о незаконности проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые Пенсионный фонд использует для отказа в выплатах. Об этом рассказала правовой аналитик, представитель БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

«Постановление [Кабинета министров] № 637 прировняло пенсионные к социальным выплатам, и там прописана идентификация в Ощадбанке, а постановление №637 привязывает к постановлению №365, согласно которому ВПЛ могут проверять и на дому, и есть постоянные проверки по "спискам СБУ", "Аркана", Минфина – это то, что приводит к тому, что люди каждый месяц проходят эти проверки», – говорит она.

По ее словам, несмотря на решение Верховного суда Украины о незаконности проверок переселенцев по месту проживания, в Пенсионном фонде находят причину отказать в назначении и выплате пенсий.

«У нас есть разъяснение Министерства социальной политики, в котором говорится, что проверок нет, но акт материально-бытовых условий должен быть, иначе без этого акта… Нужно было убрать и проверки, и акт материально-бытовых условий. Сейчас некоторые люди просто приходят в УТСЗН, говорят, что они есть и сразу в управлении соцзащиты составляют этот акт», – отмечает Одинцова.

«Иногда в управлениях соцзащиты говорят: "Извините, в соответствии с законодательством мы не имеем права теперь ходить проверять [материально-бытовые условия проживания ВПЛ]". И, к сожалению, Пенсионный фонд, действуя по нормативным актам [Кабинета министров Украины], говорит: "Тогда мы не будем назначать пенсию, поскольку у вас нет акта материально-бытовых условий"», – рассказала правозащитница.

Она добавила, что выходом может быть приведение всех нормативно-правовых актов Кабинетам министров Украины в соответствие с законодательством, в частности решением Верховного суда по Образцовому делу.

«В соответствии с решением Верховного суда, Кабинет министров Украины не имеет никакого права вносить такие дискриминационные, особенно если это касается пенсий», – подчеркнула правовой аналитик.

Представитель БФ «Право на защиту» сообщила, что при этом технические ошибки системы «Аркан» до сих пор не устранены, что заставляет переселенцев постоянно ходить по судам или бегать проверяться для возобновления пенсионных или социальных выплат. Эксперт также напомнила, что несмотря на то, что «списки СБУ» были отменены судом, как незаконные основания для проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лишения пенсий и соцвыплат, переселенцев продолжают лишать выплат из-за базы «Аркан».

Напомним, в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для внутренне перемещенных лиц, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции.

Ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

Читайте также: