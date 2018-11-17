Опыт Молдовы по ВПЛ не может быть позитивным для Украины, – эксперт. Новости

Опыт Молдовы в плане решения проблем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) не может быть позитивным для Украины. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» рассказал исполнительный директор правозащитной ассоциации Promo-LEX (Молдова) Ион Маноле.

«Молдова – очень маленькая страна, меньше, чем Одесская область, но с большими проблемами. На этой маленькой территории у нас все фактически делится на два: два президента, два парламента, два правительства, две юридические системы, две системы социальные. А что касается армии – их три: российская армия, которая "законно" находится на нашей территории, и отказывается возвращаться в Россию; незаконная приднестровская армия и конституционная армия Молдовы», – говорит он.

По его словам, в Молдове проблемы переселенцев не обсуждались и не обсуждаются, а при существующих обстоятельствах в стране есть группа лиц, которые не заинтересованы в решении проблем населения.

«Опыт Молдовы не может быть позитивным, и не может быть примером для Украины по решению проблем ВПЛ, а также тех людей, которые остались в неподконтрольных правительству регионах. Молдова столкнулась с феноменом ВПЛ в 1992 году – около 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий. Это 20% всего населения», – рассказал Маноле.

«Война была спровоцирована РФ и быстро закончилась подписанным Молдовой и Россией документом, и многие люди очень быстро вернулись домой. Очень малое количество из 130 тыс. не смогли вернуться домой. У нас нет по ним никакой статистики, никаких цифр… Практически все проблемы ВПЛ у нас решались индивидуально, у нас не было ничего систематического, у нас нет нормативных документов, нет никаких процедур и информации, как человеку поступать, если он оказался в такой ситуации», – добавил молдавский эксперт.

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