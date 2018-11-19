Минский и Нормандский форматы: В ОБСЕ сообщили о большом совещании по Донбассу. Новости

На следующей неделе состоится большое совещание участников переговоров по Донбассу в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) с представителями «Нормандского формата». Об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

«Мой офис в Киеве, я работаю в Киеве и летаю на переговоры в Минск, в основном, два раза в месяц. Это единственный формат, который регулярно встречается – Минский формат. Есть еще "Нормандский формат" – они отдельно. И есть еще канал, существует он или нет, не мне об этом судить – то, что говорят Волкер-Сурков, значит – США-Россия», – сказал он.

По его словам, каждую неделю в Вене (Австрия) заседает Постоянный Совет ОБСЕ, на котором обсуждают ситуацию в мире, в том числе и в Украине, а Минский формат тесно связан с «Нормандским».

«У нас есть очень тесные связи с "Нормандским форматом". Это важно. 26 ноября будет большое совещание нашего формата с Нормандским форматом. Это предусмотрено в Резолюции Совета безопасности ООН от 17 февраля 2015 года», – сообщил Сайдик.

«Конечно, есть возможность разговаривать и с представителями США, есть взаимодействие», – добавил дипломат.

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине отметил, что переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в рамках ТКГ в Минске – это единственный формат переговоров, участники которых встречаются регулярно, и они приносят свои результаты. Мартин Сайдик подчеркнул, что вопрос урегулирования любого вооруженного конфликта, в том числе на Донбассе, зависит от политической воли. Он также сообщил, что работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине обходится странам-участницам организации в более 100 млн евро в год, но количества наблюдателей для более эффективной работы на Донбассе все равно недостаточно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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