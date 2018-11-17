Замена счетов: В Ощадбанке разъяснили, как это отразится на пенсиях. Новости

С 10 ноября в Украине начался процесс смены банковских счетов, но на обслуживании карт Ощадбанка, в частности в Донецкой и Луганской области это не отразится, изменения не предусматривают замену самой банковской карты. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» рассказал заместитель директора Департамента электронной коммерции и платежных средств АО «Ощадбанк» Дмитрий Баштовой.
«Согласно законодательству, счета № 2625 меняются на счета № 2620, если это касается физических лиц. Это происходит постепенно. Мы начали с небольших областей. Мы не собирались начинать с Луганской и Донецкой. Процесс идет каждые выходные. По мере того, как счета меняются в базах, мы коммуницируем с клиентом со своей стороны. Мы коммуницируем с органами Пенсионного фонда и социальной защиты на предмет того, чтобы пенсии и социальная помощь продолжали поступать на эти счета», – рассказал он.
«По сути – что счет, который был, что счет, который будет, для клиента не важен. Ему нужно, чтобы карта, которая у него на руках, обслуживалась. Такая возможность у него будет. Это будет бесперебойно. Мы уведомим клиента, мы уведомим Пенсионный фонд. В данном случае клиент просто получит новые реквизиты, которые необходимы для зачислений. Будет создан полный комфорт для клиента. Можете не волноваться», – добавил Баштовой.
Напомним, постановление Национального банка Украины предусматривает постепенную смену счетов до 01.01.2019 года и касается как физических, так и юридических лиц.
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