Одумайтесь: Политикам напомнили, что ВПЛ могут избирать президента Украины и парламент. Новости

В Украине государственная политика дискриминации, которую власти на протяжении нескольких лет ведут по отношению к переселенцам, особенно пенсионерам-ВПЛ, отразится на результатах будущих выборов президента и Верховной Рады. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявила координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.

«В Украине сложилась уникальная ситуация, связанная с пенсионными выплатами. Это связано с тем, что именно пенсии превратились в одно из направлений и одно из ключевых факторов серьезной гуманитарной угрозы. Как пенсии могут являться гуманитарной угрозой? В Украине эта ситуация превратилась в угрозу для огромного количества ВПЛ, которые одновременно являются пенсионерами, именно потому, что государственная политика в отношении к этой категории лиц превратилась в некий способ противостоять, ужать, отобрать и доказать несостоятельность», – сказала она.

Правозащитница отметила, что риторика представителей Пенсионного фонда, Министерства социальной политики и МинВОТ относительно пенсионных выплат переселенцам сейчас очень сильно изменилась с 2015 года.

«Приятно это слышать, но тем не менее мы все равно с ними встречаемся в судах. И для меня непонятно, почему мы до сих пор встречаемся в судах. С одной стороны – мы, общественники, представляющие интересы и позицию человека, лишенного конституционного, законного права на пенсию, с другой стороны – государственные органы. И Пенсионный фонд, и другие госорганы тратят огромные ресурсы на покрытие судебных издержек, зарплаты судей, которое завалены типовыми делами, связанными с прекращением выплат пенсий, справок ВПЛ и т. д.», – подчеркивает Толкач.

«В этом отсутствует какая-то логика и системное планирование. Если со стороны представителей государственных органов сегодня звучат слова, связанные с тем, что пора менять эту систему, мы тоже выдохнули с облегчением, когда отменили постановление №365 об адресных проверках, но хотелось бы призвать те же пенсионные фонды – перестаньте обжаловать решения [судов], которые были вынесены в отношении неправомерных действий. Зачем тратить государственный бюджет?», – обратилась она к ПФУ.

Правозащитница также озвучила свое обращение к украинским властям. «Да, ВПЛ силами и молитвами в какой-то степени наших политиков ограничены в своих избирательных правах и не могут участвовать в местных выборах. Но хотелось бы напомнить: ВПЛ участвуют в выборах депутатов Верховной Рады и в выборах президента Украины. И та политика, которая выстраивается в отношении ВПЛ, и в частности пенсионеров, как достаточно активной социальной группы, будет влиять на результаты этих выборов», – акцентировала адвокат.

«Поэтому – одумайтесь, у вас еще есть время и побыстрее, как говорила Ноэль Калхун, предпринимайте шаги, которые, наконец-то, выстроятся в одну логическую линию с решением национальных судов, которые являются частью государственной системы», – резюмировала представитель БФ «Право на защиту».

Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тыс. исков против ПФУ. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов. Заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины. Она подчеркнула, что украинские власти должны безотлагательно решить вопрос выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса.

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