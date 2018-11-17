Одумайтесь: Политикам напомнили, что ВПЛ могут избирать президента Украины и парламент. Новости

В Украине государственная политика дискриминации, которую власти на протяжении нескольких лет ведут по отношению к переселенцам, особенно пенсионерам-ВПЛ, отразится на результатах будущих выборов президента и Верховной Рады. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе международной конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?» заявила координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.
«В Украине сложилась уникальная ситуация, связанная с пенсионными выплатами. Это связано с тем, что именно пенсии превратились в одно из направлений и одно из ключевых факторов серьезной гуманитарной угрозы. Как пенсии могут являться гуманитарной угрозой? В Украине эта ситуация превратилась в угрозу для огромного количества ВПЛ, которые одновременно являются пенсионерами, именно потому, что государственная политика в отношении к этой категории лиц превратилась в некий способ противостоять, ужать, отобрать и доказать несостоятельность», – сказала она.
Правозащитница отметила, что риторика представителей Пенсионного фонда, Министерства социальной политики и МинВОТ относительно пенсионных выплат переселенцам сейчас очень сильно изменилась с 2015 года.
«Приятно это слышать, но тем не менее мы все равно с ними встречаемся в судах. И для меня непонятно, почему мы до сих пор встречаемся в судах. С одной стороны – мы, общественники, представляющие интересы и позицию человека, лишенного конституционного, законного права на пенсию, с другой стороны – государственные органы. И Пенсионный фонд, и другие госорганы тратят огромные ресурсы на покрытие судебных издержек, зарплаты судей, которое завалены типовыми делами, связанными с прекращением выплат пенсий, справок ВПЛ и т. д.», – подчеркивает Толкач.
«В этом отсутствует какая-то логика и системное планирование. Если со стороны представителей государственных органов сегодня звучат слова, связанные с тем, что пора менять эту систему, мы тоже выдохнули с облегчением, когда отменили постановление №365 об адресных проверках, но хотелось бы призвать те же пенсионные фонды – перестаньте обжаловать решения [судов], которые были вынесены в отношении неправомерных действий. Зачем тратить государственный бюджет?», – обратилась она к ПФУ.
Правозащитница также озвучила свое обращение к украинским властям. «Да, ВПЛ силами и молитвами в какой-то степени наших политиков ограничены в своих избирательных правах и не могут участвовать в местных выборах. Но хотелось бы напомнить: ВПЛ участвуют в выборах депутатов Верховной Рады и в выборах президента Украины. И та политика, которая выстраивается в отношении ВПЛ, и в частности пенсионеров, как достаточно активной социальной группы, будет влиять на результаты этих выборов», – акцентировала адвокат.
«Поэтому – одумайтесь, у вас еще есть время и побыстрее, как говорила Ноэль Калхун, предпринимайте шаги, которые, наконец-то, выстроятся в одну логическую линию с решением национальных судов, которые являются частью государственной системы», – резюмировала представитель БФ «Право на защиту».
Напомним, переселенцы за последние два года подали около 4 тыс. исков против ПФУ. Тот, в свою очередь, выплатил 9 млн 328 тыс. грн судебных сборов. Заместитель главы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун рассказала, что международные организации тратят огромные деньги на юридическую поддержку переселенцев, которые в судах отстаивают свои права на пенсию и соцвыплаты, на эту систему уходят и деньги из госбюджета Украины. Она подчеркнула, что украинские власти должны безотлагательно решить вопрос выплат пенсий переселенцам и жителям неподконтрольных территорий Донбасса.
Иные материалы с конференции «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине»:
- Замена счетов: В Ощадбанке разъяснили, как это отразится на пенсиях
- Украина опережает Сербию и Косово по численности переселенцев
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию
- Где позиция правительства? ООН непонятно, почему не платят пенсии жителям Донбасса
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»
- Долги по пенсиям переселенцев: В Пенсионном фонде озвучили свою позицию
- Учитываем: Реакция Пенсионного фонда на решение по Образцовому делу по пенсиям ВПЛ
- Обрабатывается еще: Постановление Кабмина о долгах по пенсиям ВПЛ не готово
- Справка ВПЛ – это механизм: Шамбир о выплатах переселенцам
- Условие транша МВФ: Кабмин подготовил план стратегии по переселенцам
- Маломобильные граждане на Донбассе и Красный Крест: Тука рассказал о манипуляциях с пенсиями
- Отменить идентификацию: Переселенка подала в суд на «Ощадбанк»
- МинВОТ не может сказать донорам, сколько нужно жилья для переселенцев
- Конфликт на Донбассе не может влиять на право на пенсию, – посол Великобритании
- Безотлагательно: В ООН призвали решить проблему с пенсиями ВПЛ
- Странно и нелогично: Огромные деньги ООН и госбюджета тратят на суды по пенсиям ВПЛ
- Выплата пенсий жителям Донбасса является тестом на стабильный мир, – ООН
- ООН: Суды подтверждают права ВПЛ на пенсию, но правительство их ограничивает
- Они все – украинцы: В ООН напомнили властям о пенсиях по обе стороны линии разграничения
- «Аркан», «Ощадбанк», верификация: Для переселенцев оставили два основных вида проверок
- Кто вы, что вы тут делаете? В ПФУ Донетчины рассказали о бизнесе на пенсионерах-переселенцах
- Глава ПФУ Донетчины об условиях работы: Посетители теряют сознание в коридорах, сотрудники – на рабочих местах
- Выплаты получают лишь 45% пенсионеров-переселенцев, – глава ПФУ Донецкой области
- Средний размер пенсии переселенцев выше среднего уровня по региону, – глава ПФУ Донецкой области (Инфографика)
- В районах Луганщины переселенцев почти вдвое больше, чем местных жителей (Инфографика)
- Не смогут выжить: На Луганщине рассказали о размерах пособий для переселенцев
- Из-за Кабмина: На Луганщине 50% пенсионеров-переселенцев не могут получить долги по выплатам
- Униженные и оскорбленные: Боясь людей с оружием на линии разграничения, пенсионеры выплескивают эмоции на сотрудников УТСЗН
- Из-за Кабмина: На Луганщине 50% пенсионеров-переселенцев не могут получить долги по выплатам
- На Луганщине пенсия переселенцев на 24% больше, чем у местных жителей
- Имущество и стоимость проезда: В ПФУ пояснили, почему пенсионеры-переселенцы из иных областей переезжают на Донбасс
- «Я, как двуликий Янус»: Глава ПФУ Донетчины рассказала о правовых проблемах переселенцев
- В декабре будет новая база ВПЛ, которая выявит непереселенцев, – Шамбир
Комментарии