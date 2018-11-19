Оторвали, отбили и унесли: В «ДНР» житель Горловки показал машзавод и автосалоны (Фото). Новости

Житель временно неподконтрольной Украине Горловки (Донецкая обл.) Михаил показал в соцсети район Горловского машиностроительного завода.

Начал он с двух автосалонов, вернее, с того, что от них осталось на сегодняшний день.

«Решил посетить автосалоны Горловки. Еду на машзавод. Первый из салонов по пути следования – "Лада". Вот он, родимый, на месте... Выбитые окна, забор, запертые ворота, дикая поросль, сорняки...», – комментирует автор первую «точку осмотра».

«Вторая локация – "Автотехцентр". Если бы не вывеска, то ничего общего с авто и техникой вообще... Здесь стекол нет вообще. Вход свободный, но желающих нет... Все, что представляло хоть какую-то ценность, оторвали, отбили и унесли», – продолжает Михаил.

Далее – Горловский машиностроительный завод (ГМЗ) «То, чем стал завод, вы оцените сами. Думаю, мои комментарии здесь ничего не изменят. Одни скажут, что завод вот-вот "запустят", что провели инвентаризацию и т.д. Другие увидят металлические скелеты и выбитые окна пустых помещений... Я не буду никого переубеждать, взрослые люди», – отмечает горловчанин.

Отметим, что Горловский машзавод прекратил работу летом 2014 года, его захватили незаконные вооруженные формирования, которые устроили в цехах предприятия военную базу.

При правлении «главы ДНР» Александра Захарченко Горловский машзавод «национализировали» 31 мая 2016 года, 2 сентября 2017-го предприятие передали в управление «государственной инвестиционной компании». Захарченко первоначально обещал, что завод будет запущен в 2015 году, затем – к концу 2016-го. В 2017-м в Горловку прибыл «министр промышленности ДНР» Алексей Грановский и заявил, что запустить завод не удается из-за отсутствия технической документации для производства оборудования.

Летом 2018 года в Горловку прибыл опальный в «ДНР» командир горловского «ополчения» периода 2014 года Игорь Безвлер, и продемонстрировал на своей странице в соцсети сохранившиеся несколько станков внутри ГМШ:

Далее Михаил демонстрирует поселок в районе машзавода – разграбленный магазинчик на остановке, школа, заброшенный стадион, поликлиника, разрушенные здания. Примечательно, что вокруг – разруха, зато памятник Сергею Кирову побелен и вскрыт «позолотой».

«Машиностроительный колледж, находящийся в глубине, в субботу совсем безлюден. По улице не встречаю ни одного человека. Школа с ухоженным фасадом и серостью боковых "не парадных" стен. Поликлиника выделяется белым пластиком окон, выглядит вполне прилично. Пожарная часть. Машины наготове. Памятник Кирову с отреставрированным лицом блестит, как медный самовар... И надпись в подземном переходе "Это всё сон"...», – резюмирует горловчанин.

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