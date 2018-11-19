Корень зла – в политике: Спецпредставитель ОБСЕ об окончании войны на Донбассе. Новости

Вопрос урегулирования любого вооруженного конфликта, в том числе на Донбассе, зависит от политической воли. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

«Если был бы быстрый ответ на вопрос, как урегулировать вооруженные конфликты в мире, мы бы уже решили это. К сожалению, такого быстрого ответа нет. Самое главное, чему я научился за более 40 лет работы – все зависит от политической воли тех, кто участвует в конфликтах», – сказал он.

«Международные организации – это посредники. Как можно что-то сделать, если человек, которому хочешь помочь, не хочет, чтобы ему помогли. В этом "корень зла". Очень легко критиковать международные организации и каких-то посредников, дипломатов. Но если главные игроки не хотят, что можем мы?», – продолжил Сайдик.

По его мнению, всегда можно сделать лучше то, что уже было сделано, а истинную роль посредников в переговорах об урегулировании вооруженных конфликтов никто не знает. «Но, в конце концов, самое главное – это политическая воля участников конфликта», – подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

Он также прокомментировал, почему Украине не подходит хорватский силовой сценарий возвращения территорий Донбасса. «Нельзя забывать, в Хорватии с другой стороны была Сербия, и то, что мы знаем о конфликте на востоке Украины, – ОРДЛО* поддерживаются "большим соседом"», – отметил дипломат.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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