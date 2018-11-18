Ситуация в пунктах пропуска утром 18 ноября: Люди снова ночуют в очередях. Новости

Сегодня утром, 18 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы.

По данным Государственной пограничной службы Украины 17 ноября через КПВВ последовало 35,7 тысячи человек и более 5000 транспортных средств:

«Майорск» – 8266 человек и 1055 транспортных средств;

«Марьинка» – 8585 человек и 1510 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7578 человек и 1480 транспортных средств;

«Гнутово» – 3710 человек и 1015 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7630 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорск» – 0/60;

«Марьинка» – 0/45;

«Новотроицкое» – 0/20;

«Гнутово» – 0/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Дарья: «6:18. Очередь до середины подъема»;

Администратор: «8:56. Каргил. Основная до середины моста. Льгота машин 60».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «8:58. Новотроицкое на Донецк машин 7. В сторону Украины: Новотроицк сразу на проверку».

О ситуации на других КПВВ на данный момент не сообщается.

При этом в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ говорится об огромных очередях на КПВВ «Марьинка» со стороны «ДНР».

«Миссия продолжала осуществлять мониторинг тяжелой ситуации, с которой сталкивается гражданское население на блокпостах. 15 ноября на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 недалеко от комбината «Каргилл» в н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели видели, что дорога была перекрыта из-за большого количества гражданских транспортных средств и очереди пешеходов. Мужчина (в возрасте от 50 до 60 лет) сообщил, что пассажиры из примерно 50 автомобилей провели ночь (с 14 на 15 ноября) в своих транспортных средствах после того, как весь предыдущий день они ожидали проезда через блокпост, но не смогли этого сделать до конца дня», – говорится в сообщении.