Просто издеваются над людьми: В соцсетях жалуются на очереди на КПП «ДНР». Новости

В Петровском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка на КПП «ДНР» «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово» люди вынуждены ночевать и стоять в многочасовых очередях, чтобы попасть на территорию, подконтрольную украинскому правительству. Об этом на своей странице в социальной сети написал житель Донецка Александр Гаюк.

«Ну что, ребятушки, закончились выборы, а вместе с ними – очередное обещание властей навести порядок на КПП "Александровка" – Каргил в народе. Раньше после очередного "покращення" выезд в сторону Курахово стал составлять примерно 4-6 часов в порядке общей очереди. А теперь – если выехать в 5 утра (раньше же нельзя), за полчаса доехать, то спустя 11-12 часов стояния в очереди появляется маааааааленький шанс проскочить до закрытия шлагбаума. И далеко не всем так везет», – написал он.

При этом Гаюк отмечает, что без проблем КПП «ДНР» можно проехать за взятку, а «народ снова вернули во времена 2015 года, когда люди по двое суток жили в очереди на выезд».

«На других КПП также почему-то увеличилось время прохождения таможни. Но "Каргил" стал просто апогеем в этом списке. Только здесь, несмотря на ночной мороз, остаются ночевать около 70 машин – а это уже около 6 часов "работы" таможни на следующий день. Все эти массовые пытки сводятся к тому, чтобы народ выбирал услуги дорогущих перевозчиков, а кому они "отлистывают" – все и так прекрасно знают и видят. Самое обидное в этой ситуации – на украинской таможне проверка вместе с дорогой занимает 30-50 минут! Так что, как говорится: этот КПП (Каргил) сломался – давайте другой!», – написал он, опубликовав фото очереди.

Фото он сопроводил подписью: «Внимание: на фото только две трети очереди! Еще треть очереди – позади кадра».

Пост комментируют местные жители:

Ирина: «Да, к сожалению у нас людей не считают людьми и в погоне за прибылью забывают о том, что все богатства на тот свет не унесут»;

Евгений: «Я сегодня ехал на автобусе через Каргил, где-то 18, 20 машин почти до начала подъема на мост стояли. Я так понял – ночники»;

Кристина: «Только и можем, что писать! А слабо кинуть клич в ФБ и устроить митинг? Бесхребетные жители новой страны»;

Роман: «Пушилину пишите письма»;

Михаил: «Вы же Дениску МММщика выбрали, теперь терпите. Мирная республика же стала»;

Михаил: «Будем смеяться, что будет дальше... МММщик при власти – это пипец полный»;

Алина: «Вот и у меня вопрос: почему на той стороне могут навести порядок, а у нас с каждым разом все хуже и хуже.... Просто издеваются над людьми и издеваются свои же. Вот это и обидно;

Александр: «Даааааа! Жить стало лучше, жить стало веселее»;

Алла: «Единственный легкий способ пополнить бюджет!!!! Никто не откажется! Возмутительно кого-то видно, а себя нет!!! Теперь мирно ночуйте на блокпосту».

Напомним, представители «ДНР» у контрольно-пропускного пункта «Александровка» обустроили детскую игровую площадку.

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