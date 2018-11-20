Как украинцы относятся к военным преступлениям и пыткам на Донбассе (Инфографика). Новости

Социологи изучили отношение общества к преступлениям, совершенным украинскими военными на Донбассе, в частности, к применению пыток к задержанным. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты исследования*, рассказал эксперт ОО «Центр информации о правах человека» Владимир Яворский.

«У нас не одностороннее отношение к украинским военным. Мы специально не спрашивали о том, что происходит на неподконтрольной территории. Это отдельный вопрос, который тут не исследовался. Мы изучали преступления, которые совершали украинские военные», – сказал он.

«На Донбассе и востоке Украины есть значительное неприятие любых преступлений, которые совершаются военными. Также не оправдываются такие методы, как пытки к военнопленным или задержанным людям, которых подозревают в различных преступлениях», – продолжил Яворский.

По его словам, в среднем треть респондентов по всей Украине считают, что применение пыток к военнопленным и задержанным является полностью оправданным. «Это достаточно большая цифра. Она немного шокирует. Даже среди судей и полицейских, которых мы отдельно опрашивали, есть люди, которые оправдывают пытки в отношении задержанных. Это вопрос. Потому что это не может быть оправдано военным конфликтом», – отметил эксперт.

«Наиболее лояльное отношение к действиям военных – "война есть война, и все может быть, и нужно не обращать на это внимание" наблюдается в регионах, которые далеко от этого конфликта. На западе такое отношение выше, чем на востоке… Критика украинских военных – не очень популярная тема, ее мало обсуждают в украинском обществе. Но речь идет, как правило, о преступлениях, совершенных несколько лет назад. По сообщениям международных наблюдателей, сейчас их стало намного меньше, чем это было в 2014-2016 годах», – добавил он.

Согласно исследованию, около 45% украинцев считают, что нельзя оправдывать преступления, которые совершают украинские военные. На Донбассе так считают 48%, на востоке Украины – 59%, в центре – 44,4%, на западе – 32,3%, на юге – 46,5%.

Кроме того, более 50% респондентов на Донбассе считают, что пытки оправдывать нельзя, потому что они запрещены законом. На западе такого мнения придерживаются 38% опрошенных, в центре – более 27%, на юге – 35%, на востоке – почти 46%.

В этом году на Донбассе жители поставили на первое место полицию, как эффективный способ защиты своих прав, а отношение к самосуду в Донецкой и Луганской областях отличается от других регионов Украины в разы.

Результаты исследования показали, что в Украине за два года изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность, а проблема дискриминации, остается актуальным вопросом для всех граждан. Кроме того, в Украине с 2016 по 2018 год изменилось отношение к ограничению прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), при этом на Донбассе более толерантно относятся к разным уязвимым социальным группам, чем в других регионах.

*Исследование содержит результаты изменений в восприятии и понимании проблематики прав человека в Украине на протяжении 2016-2018 годов. Данные приведены на основе общенационального социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке ПРООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 г. Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Всего были опрошены 1998 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

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