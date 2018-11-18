Пропали ТВ-сигнал и интернет: В Чистяково слышны мощные взрывы (Фото, видео). Новости

Во временно не подконтрольном украинскому правительству Торезе (после переименования Чистяково, Донецкая обл.) сегодня, 18 ноября, прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Они предполагают, что незаконные вооруженные формирования «ДНР» проводят «учения» на полигоне в Терновом или же там произошел взрыв боекомплекта. Из окон местные жители видят столбы дыма.
При этом, как отмечают горожане, после взрыва в некоторых районах пропал ТВ-сигнал и отключился интернет.
- Надежда: «Полигон – из окна видно черные грибки подымаются. Первые были грибками, а сейчас просто дым стелется»;
- Марина: «У меня на свете 7-ой окна трясутся и дети перепуганы»;
- Елизавета: «Шарахнуло не то слово, у меня телек перестал работать и интернет отключился»;
- Алексей: «Это похоже не учения, а как склад БК взрывается»;
- Полсотни: «Похоже на саперный подрыв»;
- Renegadeof: «Може в шяхте Кузьбаса выкопали особо бракованный танк, и у него детонировал весь БК, и дымит соляркой».
#Торез, взрыв в районе полигона pic.twitter.com/u2dvHnWQm1— Necro Mancer (@666_mancer) 18 ноября 2018 г.
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