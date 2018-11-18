Пропали ТВ-сигнал и интернет: В Чистяково слышны мощные взрывы (Фото, видео). Новости

Пропали ТВ-сигнал и интернет: В Чистяково слышны мощные взрывы (Фото, видео)

ДН

18.11.18 12:07dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно не подконтрольном украинскому правительству Торезе (после переименования Чистяково, Донецкая обл.) сегодня, 18 ноября, прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Они предполагают, что незаконные вооруженные формирования «ДНР» проводят «учения» на полигоне в Терновом или же там произошел взрыв боекомплекта. Из окон местные жители видят столбы дыма.

При этом, как отмечают горожане, после взрыва в некоторых районах пропал ТВ-сигнал и отключился интернет.

  • Надежда: «Полигон – из окна видно черные грибки подымаются. Первые были грибками, а сейчас просто дым стелется»;
  • Марина: «У меня на свете 7-ой окна трясутся и дети перепуганы»;
  • Елизавета: «Шарахнуло не то слово, у меня телек перестал работать и интернет отключился»;
  • Алексей: «Это похоже не учения, а как склад БК взрывается»;
  • Полсотни: «Похоже на саперный подрыв»;
  • Renegadeof: «Може в шяхте Кузьбаса выкопали особо бракованный танк, и у него детонировал весь БК, и дымит соляркой».

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