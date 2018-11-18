Пропали ТВ-сигнал и интернет: В Чистяково слышны мощные взрывы (Фото, видео). Новости

Во временно не подконтрольном украинскому правительству Торезе (после переименования Чистяково, Донецкая обл.) сегодня, 18 ноября, прогремели два мощных взрыва. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Они предполагают, что незаконные вооруженные формирования «ДНР» проводят «учения» на полигоне в Терновом или же там произошел взрыв боекомплекта. Из окон местные жители видят столбы дыма.

При этом, как отмечают горожане, после взрыва в некоторых районах пропал ТВ-сигнал и отключился интернет.