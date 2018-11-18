Ситуация в пунктах пропуска днем 18 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на сегодня, днем 18 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорск»:
- Администратор: «10:20. Блок пост Горловка. По состоянию на 10:35, 140 автомобилей, 8 автобусов и микроавтобусов, до 70 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка»:
- Администратор: «13.47. Каргил на въезд в Донецк 20 машин».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Ольга: 13:23. 14-15час.… (время местное) очередь до поворота. Стоим почти возле церкви. Машин много в сторону Мариуполя. Еле двигаемся».
КПВВ «Гнутово»:
Администратор: 10:47.: На Октябре и Гнутово в сторону Украины сразу на проверку».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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