Ситуация в пунктах пропуска днем 18 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 18 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Администратор: «10:20. Блок пост Горловка. По состоянию на 10:35, 140 автомобилей, 8 автобусов и микроавтобусов, до 70 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «13.47. Каргил на въезд в Донецк 20 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ольга: 13:23. 14-15час.… (время местное) очередь до поворота. Стоим почти возле церкви. Машин много в сторону Мариуполя. Еле двигаемся».

КПВВ «Гнутово»:

Администратор: 10:47.: На Октябре и Гнутово в сторону Украины сразу на проверку».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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