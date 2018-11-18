Утилизация: В «ДНР» объяснили взрывы в Чистяково. Новости

Незаконные вооруженные формирования «ДНР» приступили к плановой утилизации на специальных полигонах боеприпасов. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил представитель НВФ «ДНР» Даниил Безсонов, передают местные интернет-ресурсы.

По его словам, 16 ноября «проводятся плановые мероприятия по утилизации неразорвавшихся мин и снарядов ВСУ, обнаруженных на линии соприкосновения, путем подрыва на специально оборудованных площадках ведомственных полигонов».

При этом местные жители в социальных сетях пишут о том, что движение по дороге от Тореза (после переименования Чистяково, Донецкая обл.) после начала взрывов сегодня утром было оперативно перекрыто.

«Трасса Терновое - Петровка перекрыта. Водители, корректируйте свой маршрут», – написал Всеволод дополнив, что это «связано с взрывами на полигоне, вон и сейчас взрывается и грибы подымаются, но не так сильно как утром».

Напомним, во временно не подконтрольном украинскому правительству Торезе сегодня звучат мощные взрывы.