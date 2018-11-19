В «ДНР» арестовывают квартиры и продают с аукциона. Новости

В «ДНР» арестовывают квартиры и продают с аукциона через местные биржи. Об этом свидетельствуют объявления в местной прессе, которые проанализировали «Донецкие новости».

Так, в «ДНР» действуют Донецкая товарная биржа и Товарная биржа «Донбасс».

Информация о продажах квартир подается в разделах «Публичные торги по реализации арестованного недвижимого имущества». По какой причине арестовано данное имущество – не указывается. (В июле в «ДНР» уверяли, что на тот период еще не было случаев продажи «с молотка» недвижимого имущества должника в счет погашения его задолженности за коммунальные услуги, и что взыскания осуществляются из зарплат, пенсий, стипендий и пр.).

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Начиная с июня 2018 года удалось обнаружить 9 объявлений о выставлении на аукцион квартир (всей недвижимости или ее части). Речь идет не только о Донецке, но и о Макеевке, Шахтерске и поселке Шахтерского района.

Объявления содержат подробное описание объектов торгов – не только квартир, но и характеристики дома в целом (например, какие коммуникации подведены, из каких материалов выполнен дом). В редких случаях публикуют и фото объекта.

Причем, если квартира не продается с первого раза, через месяц ее выставляют на торги повторно со сниженной ценой.

Так, двухкомнатную квартиру в центре Донецка можно приобрести примерно за $9-10 тыс.

Следует отметить, что на этих же биржах реализуется б/у мебель, бытовая и компьютерная техника, домашние спортивные тренажеры и пр. вплоть до аквариумов. Часть этих объектов – из выставленных на продажу квартир, но эти товары заявлены отдельными лотами.

Судя из объявлений, за последние месяцы на аукцион выставлялись следующие объекты:

№ Адрес объекта Краткая информация об объекте Стартовая цена Дата торгов 1. г. Донецк, ул. Н. Островского, д. 24, кв. 68 1/5 часть 3-комнатной квартиры, общ. пл. – 66,0 кв. м, жил. пл. – 43,6 кв. м. 131 690,72 руб.

(26 763 грн или $2 011 по местному курсу на 19.11.2018) 23.11.2018 2. г. Донецк, пр. Мира, д. 25, кв. 31-33 Совмещенные три рядом расположенные квартиры (№ 31, 32 и 33), перепланировка не узаконена. Состояние жилое. В 5-этажном жилом доме. 2-комнатная квартира общ. пл. 44,90 кв. м, жил. пл. – 30,50 кв. м.;

2-комнатная квартира общ. пл. 42,70 кв. м, жил. пл. – 29,0 кв. м;

2-комнатная квартира общ. пл. 43,90 кв. м, жил. пл. – 29,10 кв. м. Кв. № 31 – 637 485,00 руб.

(279 599 грн или $9 884 по местному курсу на 24.10.2018) Кв. № 32 – 606 249,00 руб.

(265 899 грн или $9 399) Кв. № 33 – 623 287,00 руб.

(273 372 грн или $9 663) 24.10.2018 3. г. Донецк, ул. М. Козыря, д.43, кв. 42 30% 1-комнатной квартиры, общ. пл. – 36,3 кв. м, жил. пл. – 18,20 кв. м. Квартира находится в жилом состоянии (отечественный ремонт, выполненный несколько лет назад). Квартира расположена на 1-м эт. 10-этажного крупнопанельного дома 127 406,73 руб.

(56 625 грн или $1 960 по местному курсу на 05.09.2018) 05.09.2018 87 592,13 руб.

(38 418 грн или $1 358 по местному курсу на 24.10.2018) 24.10.2018 4. г. Донецк, ул. Королевой, д.20, кв.4. 2-комнатная квартира общей площадью 68,0 кв. м, жил. пл. – 31,1 кв. м. В 1-этажном жилом доме (дом на земле на 8 квартир, 1932 г. постройки). Здание в удовлетворительном жилом состоянии. 463 112,00 руб.

(203 119 грн или $7 180 по местному курсу на 24.10.2018) 24.10.2018 5. г. Донецк, ул. Челюскинцев, д. 148, кв. 54 2-комнатная квартира, общ. пл. – 50,4 кв. м. Расположена на 1-м эт. 5-этажного дома. 33% износа. 613 258,00 руб.

(266 634 грн или $9 972 по местному курсу на 15.06.2018) 15.06.2018 551 932,20 руб.

(245 303 грн или $8 975 по местному курсу на 17.07.2018) 17.07.2018 6. г. Макеевка, ул. Чубаря, д. 11, кв. 31 1/2 часть 2-комнатной квартиры, общ. пл. – 49,90 кв. м, жил. пл. – 29,20 кв. м. Квартира расположена на 8-м эт. 9-этажного крупнопанельного дома. Износ квартиры не менее 35%. 462 011,00 руб.

(205 338 грн или $7 452 по местному курсу на 04.07.2018) 04.07.2018 7. г. Макеевка, ул. Ленина, д. 157, кв. 1 1/3 часть 3-комнатной квартиры, общ. пл. – 43,44 кв. м, жил. пл. – 29,66 кв. м. Расположена на 1 этаже 4-х этажного дома. 117 951,00 руб.

(51 733 грн или $1 829 по местному курсу на 08.10.2018) 08.10.2018 115 591,98 руб.

(50 698 грн или $1 792 по местному курсу на 07.11.2018) 07.11.2018 8. г. Шахтерск, ул. Берегового, д. 33, кв. 2 2-комнатная квартира, общ. пл. – 44,60 кв. м, жил. пл. – 28,10 кв. м, на 1-м эт. 2-этажного шлакоблочного жилого дома. 225 761,60 руб.

(98 157 грн или $3 671 по местному курсу на 06.06.2018) 06.06.2018 9. Шахтерский район, п. Молодецкое, ул. Строительная, 2/2 1/4 часть квартиры, общ. пл. – 126,3 кв. м, с хозяйственными постройками. 288 271,00 руб.

(122 669 грн или $4 635 по местному курсу на 20.08.2018) 20.08.2018

Напомним, что в 2016 году в «ДНР» отменили мораторий на взыскание задолженностей по коммунальным платежам. Задолженность можно погасить в рассрочку, период – до 5-ти лет.

«Минюст ДНР» перечислил меры, применяемые к должникам за услуги ЖКХ, вплоть до отъема квартиры и запрета выезжать за пределы «республики». Например, в Донецке при взыскании задолженности в 43 211 руб. (21,6 тыс. грн по местному курсу валют на тот период) был наложен «арест» на автомобиль Chevrolet Lacetti, принадлежащий должнику. Однако по состоянию на июль 2018 года в «ДНР» уверяли, что не было случаев продажи «с молотка» недвижимого имущества должника, но взыскания из зарплат, пенсий, стипендий и пр. осуществляются.

В «ДНР» должник может быть внесен в специальный список невыездных лиц «службы пограничной охраны министерства госбезопасности ДНР». Данное нововведение вызвало возмущение жителей. Также сообщалось, что «суды ДНР» рассматривают иски по коммунальным долгам в течение трех дней без вызова в «суд» должника.

При этом в «ДНР» «официально» невозможно вернуть частную квартиру в коммунальную собственность, например, в счет погашения коммунальных долгов.

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