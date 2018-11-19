В «ДНР» вырос средний размер пенсии. Новости

По состоянию на начало ноября средний размер пенсии в «ДНР» составил 5045 руб. (2129 грн или $77 по местному курсу валют на 19.11.2018). Это следует из информации, опубликованной в местной газете.

«Пенсионеров – 674 тыс., а сумма расходов на обеспечение их соответствующими выплатами каждый месяц составляет 3,4 млрд рос. руб.», – цитирует газета «и. о. министра труда и социальной политики ДНР» Ларису Толстыкину.

Она утверждает, что пенсии выплачиваются в «республике» без задержек.

Напомним, за первое полугодие 2018 года уровень среднего размера пенсии в «ДНР» составил 4489 руб. (1 870 грн или $71на 28.06.18).

Как сообщалось ранее, в «ДНР» за два года средней размер пенсии увеличился на 582 руб., а в соответствии с динамикой курса валют – на 338 грн или на $5. При этом в 2018 году, по сравнению с 2017-м, этот показатель вообще снизился на $1. Об этом свидетельствовали данные, приводимые в ноябрьских агитках в поддержку кандидата на пост «главы ДНР» Дениса Пушилина. В «политагитации» утверждалось, что на 2018 год в «республике» средний размер пенсии был заложен на уровне 4 699 руб./мес. (2 018 грн или $72).

При этом в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. Однако, как разъясняли в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.

Отметим, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области за 10 месяцев 2018 года средний размер пенсии составил 3 377 грн. А в Покровске (до переименования Красноармейск) по состоянию на сентябрь размер средней пенсии – 4225,80 грн.

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