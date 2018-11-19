Привезли одного – забираем четверых: В Славянске передали останки бойца, погибшего во время Второй мировой войны (Фото). Новости

Сегодня, 19 ноября, в Славянске (Донецкая обл.) прошла церемония передачи останков бойца, уроженца РСФСР, который погиб во время Второй мировой войны в бою за освобождение Донбасса. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

29 сентября этого года во время поисковых работ на поле возле села Долина Славянского района поисковиками Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» была обнаружена локация в виде боевой траншеи. В ней – останки пяти бойцов Советской армии. Среди найденных личных вещей погибших – медаль «За отвагу». По серийному номеру этой награды была установлена личность одного из погибших – связной командир 7-й стрелковой роты 592 стрелкового полка 203-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта Занчев Петр Васильевич. Он родился в Ставропольском крае в 1914 году, погиб – 16 августа 1943 года на территории Сталинской области (ныне – Донецкая обл.) в селе Богородичное под Славянском. Его имя увековечено на мемориале в селе Долина Славянского района.

«Были очень трудные поиски близких и родственников. Это стало возможно благодаря поисковикам из Крыма, поискового отряда "Патриот" и проекта "Дорога домой". Волонтеры и поисковики помогают нам возвращать наших солдат (которые погибли на территории России и других стран бывшего СНГ) домой, в Украину. А тех, которые погибли, защищая свою Родину здесь, на нашей земле, возвращать в Россию. Мы смогли вернуть домой того, кто 70 лет считался пропавшим без вести», – сказал в своем выступлении руководитель поисковой организации «Плацдарм» Алексей Юков.

Принимал останки бойца представитель Автономной некоммерческой организации «Военно-исторический центр Северо-Западного Федеративного округа», координатор проекта «Дорога домой» Андрей Лященко. Он является уроженцем Луганской области. С 2005 года живет и работает в российском Санкт-Петербурге. Он акцентировал, что ВИЦ СЗФО «Дорога домой» организовывает перевоз погибших во время Второй мировой войны в Украину, Беларусь, Россию, и придерживается того мнения, что солдаты Второй мировой – вне политики.

«У солдат, как и поисковиков, национальности нет, и красноармеец Занчев, погибая под Славянском, защищал свое Ставрополье, точно так, как миллион украинцев, погибая под Ленинградом, в Польше, Прибалтике, защищали свою Родину, с которой они уходили. Еще говорят, что нет неизвестных солдат, есть поля воинской славы и воинской памяти, на которых они лежат. И мы все вместе, и белорусские наши коллеги, и российские организации, и ребята из Славянска, из Киевской области, Львова, откуда мы будем завтра забирать солдата, – мы все, наверное, "запоздалая похоронная команда Красной армии". Мы тоже стараемся в силу своих возможностей. Через два-три месяца, когда закончатся все идентификационные процедуры, будем привозить еще бойцов», – сказал Андрей Лященко.

«Есть у нас несколько человек, которые работают и в Украине, и в России. Они в онлайн-режиме "шерстят" все сельские советы, ЗАГСы, связываются с местными властями. Вот таким образом в Хабаровском крае был найден сын Занчева. Красноармеец будет похоронен в Ставропольском крае рядом со своей женой и с другими детьми», – уточнил он.

Лященко добавил, что в год в Украину возвращают порядка 20 солдат, «столько же и вывозят». «В этот раз привезли одного – забираем четверых. Мы привезли солдата в Павлоград и передали его внучке. Похороны состоялись 14 ноября. Украинский солдат был найден под Смоленском», – рассказал поисковик.