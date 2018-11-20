Ржавые «Сердца влюбленных» и памятник Шевченко: Блогер показала центр Горловки (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна 15 ноября прогулялась в центре города – по бульвару Димитрова. Свою прогулку она показала в социальной сети.

Так, на бульваре Димитрова статуи гномиков и других сказочных персонажей окрашены, как и скамейки. Лишь бетонные львы оставлены серыми.

Деревянные детские площадки находятся в относительно нормальном состоянии. Анна обратила внимание, что везде сняты качели. «Остатки качели. Не знаю, горки вроде бы в хорошем состоянии, а качели куда-то исчезли. Может быть, их специально сняли», – отметила горловчанка.

Также она показала и «Сердца влюбленных» – конструкцию, на которую вешают замки влюбленные пары. «Сердца» практически полностью заполнены: для новых замков осталось совсем мало места. При этом большая часть замков поржавели, как и сама металлоконструкция, а плитка у подножья повреждена. Композиция в виде колец для молодоженов не пользуется такой популярностью: на ней замочков гораздо меньше.

Показала Анна и памятник горловчанам – участникам ликвидации аварии на ЧАЭС у детской поликлиники (сейчас в здании прием детей не ведется, детские врачи переехали во «взрослую» поликлинику), а также памятник Шевченко на бульваре Димитрова.

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