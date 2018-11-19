Свобода, справедливость, безопасность: Приоритет в ценностях для жителей Донбасса изменился. Новости

В Украине изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты исследования*, рассказала председатель правления ОО «Центр информации о правах человека» Татьяна Печончик.

«Самой главной ценностью по всей Украине, которая заняла первое место в нашем опросе, является свобода. В этом вся Украина едина. Свободу ставят на первое место в списке ценностей и жители Донбасса, и жители западной Украины, и жители других регионов», – сказала она.

По ее словам, в опросе респондентам предлагалось выбрать главное для них из набора 13 ценностей, среди которых было равенство, собственное достоинство, толерантность и справедливость. «Были и такие ценности, как мораль, порядок, патриотизм, безопасность. Это был довольно широкий набор. По нему мы видим, что свобода является в списке абсолютных приоритетов во всех регионах Украины. Это то, что очень сильно отличает Украину от других постсоветских стран, и объясняет события, которые происходят в нашей стране на протяжении последнего времени – революции, стремление к изменениям и высокий запрос на такую ценность, как свобода», – отметила Печончик.

Она отметила, что в региональном разрезе пятерка ценностей для жителей Донбасса в 2016 году выглядела так: на первом месте – безопасность, потом – свобода, справедливость, достоинство и равенство.

«В этом году мы получили немного другую картину – для Донбасса свобода вышла на первое место, на втором – безопасность, далее – без изменений: справедливость, достоинство и равенство. Это было для нас неожиданно, потому что именно на Донбассе, где продолжается вооруженный конфликт, спрос на безопасность во время предыдущего опроса по понятным причинам был высоким, а сейчас большинство респондентов поставили на первое место свободу», – сообщила эксперт.

«Если говорить об общенациональных результатах, то тройка лидеров выглядит так: на первом месте – свобода, на втором – справедливость, на третьем – безопасность. По всей Украине поменялись местами второе и третье место. В прошлом опросе на втором месте была безопасность. Мы видим, что на протяжении этих двух лет вырос запрос людей на справедливость. Очевидно, что они ее не видят, не ощущают до конца на примере тех реформ, которые проходят – судебной и правоохранительных систем», – добавила она.

*Исследование содержит результаты изменений в восприятии и понимании проблематики прав человека в Украине на протяжении 2016-2018 годов. Данные приведены на основе общенационального социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке ПРООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 года. Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Всего были опрошены 1998 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.