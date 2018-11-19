Житель Макеевки показал цены на лекарства в «ДНР» (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Артур посетил одну из аптек в центре города, и показал цены на лекарства в ней. Кадры из аптеки макеевчанин 17 ноября выложил в соцсеть.

Так, таблетки для рассасывания от боли в горле стоят в Макеевке 259-321 руб. (109-135 грн по местному курсу на 19.11.2018), плитка «Гематогена» – 49-51 руб. (21-22 грн). Цена на противокашлевые сиропы варьируется в пределах 171-482 руб. (72-203 грн), противовирусное средство «Лавомакс» стоит 595 руб. (251 грн), «Амизон» – 284 руб. (120 грн).

Средства от аллергии в аптеке предлагают в каплях: к примеру, «Фенистил» стоит 425 руб. (179 грн), «Эриус» – 640 руб. (270 грн). Также есть и таблетки от аллергии: «Кларитин» продают по 638 руб. (269 грн), «Фенкарол» – 282 руб. (119 грн).

Препарат от курения «Табекс» стоит 1078 руб. (455 грн), противовоспалительный «Фастум-гель» – 260 руб. (110 грн).

Пользователи соцсетей, комментируя стоимость лекарств, отмечают, что в «ДНР» сильно завышают цены:

Дина: «Если хочешь экономить, то лучше не болеть»;﻿

Михаил: «Ужас, какие цены»;

Асхаб: «Цены – капец, завышены»;

«Ro[k]s»: «Дорого».

Как сообщалось ранее, сейчас в «ДНР» работают около 780 аптек. По данным «министерства здравоохранения ДНР», на фармакологическом рынке «республики» свыше 50% занимают препараты российского производства, есть также и из Беларуси.

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