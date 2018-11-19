Договариваться не просто: Спецпредставитель ОБСЕ о работе по Донбассу в Минске. Новости

Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске – это единственный формат, участники которого встречаются регулярно, и они приносят свои результаты. Об этом заявил специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

«Вы считаете, что сокращение гражданских жертв в половину – не результат? Нам это удалось за последний год – уменьшить количество и тех, которые погибли, и тех, которые получили ранения. Мы смогли существенно сократить число гражданских жертв», – сказал он.

«За линией соприкосновения с обеих сторон живут украинцы, но есть одна общая инфраструктура – наследство советских времен. Эта линия – совершенно искусственная, а гражданская инфраструктура должна функционировать. Если она не функционирует – не будет воды, не будет электроэнергии, не будет телефонной связи. Мы занимаемся этими жизненными вопросами [в рамках ТКГ]. Мы их решаем. Это очень сложные вопросы, там же живут люди, миллионы», – продолжил Сайдик.

Он отметил, что обеспечивает водоснабжение всего Донбасса сейчас единственная компания, которая не была «национализирована» в «ДНР и «ЛНР», – «Вода Донбасса». «Они нам сообщают, СММ ОБСЕ, когда и где мы должны выступить посредниками, чтобы они смогли провести ремонтные работы. Эти вопросы решаются частично в Минске, частично – через СММ ОБСЕ. Оплата за воду – тоже важно. Это, в частности, в Луганской области… Мы эти вопросы решаем, чтобы была оплата за воду, и, поверьте, это довольно сложно. Договариваться, чтобы все функционировало, действительно не просто», – рассказал спецпредставитель ОБСЕ в Украине.

Мартин Сайдик также подчеркнул, что вопрос урегулирования любого вооруженного конфликта, в том числе на Донбассе, зависит от политической воли.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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