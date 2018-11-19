В Марьинке спасатели восстанавливают поврежденное обстрелами жилье (Фото). Новости

В Марьинке (Донецкая обл.) спасатели ремонтируют поврежденное обстрелами жилье. Работают бригады сотрудников местной ГСЧС и бригады из Киева. Дома восстанавливают ежедневно: латают крыши и устанавливают окна.

Спасатели восстанавливают дома, некоторые из них повреждены обстрелами более 2-х лет назад. Один из домов ремонтируют четверо сотрудников ГСЧС Донецкой области. По словам спасателей, материалы были закуплены областной госадминистрацией. Все материалы предоставляются бесплатно. Спасатели приводят пример, когда на один из домов было выдано 60 листов шифера, 12 рулонов рубероида. Где требуется замена досок – заменяют и их.

Еще один дом ремонтируют киевские спасатели, они в Марьинке уже неделю. В бригаде – 7 человек. Меняют сотрудники ГСЧС поврежденный обстрелами брус, доски, закрепляют шифер.

В целом в Марьинке обстрелами были повреждены 1020 домов, за этот год сотрудники ГСЧС отремонтировали 67.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»

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