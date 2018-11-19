Дискриминация в Украине и на Донбассе остается актуальной проблемой (Инфографика). Новости

Проблема дискриминация в Украине, и в частности для жителей Донбасса, остается актуальным вопросом для всего общества. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты исследования*, рассказала председатель правления ОО «Центр информации о правах человека» Татьяна Печончик.

Согласно опросу, с 2016 года уровень дискриминации в Украине по признаку ВПЛ вырос с 11,8% до 14,6%. При этом в 2018 году 40,5% респондентов считают, что проблема дискриминации серьезная, но в Украине есть более важные проблемы, в 2016 году так считали 43,9%.

«Чаще всего на Донбассе заявляли о том, что в Украине существует дискриминация по статусу внутренне перемещенных лиц, по признакам инвалидности, а также по материальному состоянию», – сказала Печончик.

«Вместе с этим на Донбассе наибольший процент населения, которые заявили, что лично на своем примере не сталкивались с проявлениями дискриминации – 77%. Это личная оценка людей, которая не обязательно совпадает с практикой, потому что очень часто люди не понимают, что такое дискриминация, даже когда становятся жертвами этой проблемы», – отметила она.

Эксперт также сообщила, что в Украине изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность.

*Исследование содержит результаты изменений в восприятии и понимании проблематики прав человека в Украине на протяжении 2016-2018 годов. Данные приведены на основе общенационального социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке ПРООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 года. Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Всего были опрошены 1998 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

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