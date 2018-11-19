Сводка из зоны ООС за 18 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 5 раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Травневое, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Кроме того, опорные пункты украинских войск вблизи Новотошковского и Светлодарска противник обстреливал из минометов калибром 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе Травневого НВФ обстреливали из минометов калибром 82 мм, а вблизи Желобка – еще и из артиллерии калибром 122 мм.

С начала суток противник из минометов калибром 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия совершил обстрел украинских позиций в районе Желобка.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 17 единиц. Под огнем оказались поселки Старомихайловка, Александровка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, село Спартак к северу от Донецка; Ясиноватая и прилегающий к ней населенный пункт Крутая Балка; горловский поселок шахты им. Гагарина; села Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялись гранатометы АГС, РПГ/СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Лозовое, Логвиново и Желобок. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов».