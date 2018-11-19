Работа СММ ОБСЕ в Украине обходится в более 100 млн евро в год . Новости

Работа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине обходится странам-участницам организации в более 100 млн евро в год, но количества наблюдателей для более эффективной работы на Донбассе все равно недостаточно. Об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик.

«В этой зоне [на Донбассе] работают 520 человек-мониторов на почти 400 км. Конечно, есть беспилотники, есть камеры [наблюдения]. Я считаю, что то, что они делают, это просто чудо, если посмотреть, сколько человек там на самом деле работает», – сказал он.

«Эта миссия, СММ ОБСЕ, стоит более 100 млн евро в год. Она распространяется на всю территорию Украины. За это платят страны-участники ОБСЕ – 57 стран. При этих "капиталовложениях", хоть это и не дипломатически звучит, результат неплохой. Важно не допустить, чтобы ухудшилась ситуация для населения в зоне конфликта», – сообщил Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине отметил, что переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в рамках ТКГ в Минске – это единственный формат переговоров, участники которых встречаются регулярно, и они приносят свои результаты. Мартин Сайдик также подчеркнул, что вопрос урегулирования любого вооруженного конфликта, в том числе на Донбассе, зависит от политической воли.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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