Переселенцы и толерантность: Отношение к ограничению прав в Украине (Инфографика). Новости

В Украине за последние два года изменилось отношение к ограничению прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), при этом на Донбассе более толерантно относятся к разным уязвимым социальным группам, чем в других регионах. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты исследования*, рассказала председатель правления ОО «Центр информации о правах человека» Татьяна Печончик.

Согласно опросу, в 2018 году почти 64% респондентов по всей Украине считают, что права переселенцев ограничивать нельзя. Это на 11% меньше, чем в 2016 году. При этом 17% опрошенных считают, что права ВПЛ могут быть ограничены при определенных обстоятельствах. 3,8% ответили, что права ВПЛ должны быть безусловно ограничены.

«Если сравнить Донбасс с остальными регионами Украины, здесь население оказалось более толерантным к разнообразным уязвимым группам. В опросе было около 10 групп, по отношению к каждой мы спрашивали у респондентов, можно ли ограничивать права той или иной группы: безусловно, в каких-то определенных случаях или нельзя ограничивать», – сообщила Печончик.

«На Донбассе наибольшее количество людей в сравнении с остальными регионами Украины считают, что права определенных групп ограничивать нельзя. Это такие группы, как бывшие осужденные, внутренне перемещенные лица, ромы, безработные, наркозависимые, а также люди с непопулярными политическими взглядами, например, те, которые поддерживают вооруженную агрессию РФ», – добавила она.

Эксперт также сообщила, что в Украине изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность, а проблема дискриминации в Украине, и в частности для жителей Донбасса, остается актуальным вопросом для всех граждан.

*Исследование содержит результаты изменений в восприятии и понимании проблематики прав человека в Украине на протяжении 2016-2018 годов. Данные приведены на основе общенационального социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке ПРООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 года. Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Всего были опрошены 1998 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

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