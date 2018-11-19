Верховная Рада Украины на этой неделе рассмотрит бюджет на 2019 год. Новости

На этой неделе парламент должен рассмотреть проект закона о государственном бюджете на 2019 год и принять его до 1 декабря, чтобы не подвергать риску финансовое положение всей страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 ноября, на заседании Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

«В четверг предлагается провести рассмотрение Бюджетного и Налогового кодекса. Согласно регламенту, до 1 декабря Верховная Рада должна рассмотреть и Бюджетный, и Налоговый кодексы. Бюджетный кодекс уже подготовлен комитетом. Решение комитета по всем правкам должно быть в ближайший период», – сказал он.

«Наша обязанность, согласно графику принятия бюджета, рассмотрение в четверг Налогового и Бюджетного кодексов, а также ряда вопросов, которые касаются принятия бюджета. Среди них во втором чтении – вопрос выделения средств ЦИК и на кибербезопасность. О побочных закупках – законопроект, который мы оттягиваем уже вторую неделю», – продолжил Парубий.

По его словам, рассмотрение проекта закона о государственном бюджете на 2019 год – не только внутриполитический вопрос.

«От рассмотрения бюджета до 1 декабря зависит следующий транш финансовой помощи [МВФ]. Мы с правительством этот вопрос согласовали, чтобы правительство как можно скорее смогло внести проект закона о бюджете, чтобы мы после принятия и Бюджетного и Налогового кодекса могли перейти к рассмотрению бюджета», – заявил глава украинского парламента.

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