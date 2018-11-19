Как на Донбассе и в Украине в целом оценивают соблюдение прав человека (Инфографика). Новости

В Украине оценка гражданами соблюдения их основных прав и свобод за последние два года практически не изменилась и остается на низком уровне, при этом на Донбассе один из самых низких показателей тех людей, которые считают, что ситуация с правами человека ухудшилась. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты исследования*, рассказал аналитик фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Андрей Сухарина.

«Если поделить права человека на несколько базовых категорий – это культурные, политические, гражданские, экологические, социальные права. Тут мы видим следующую картину: политические, культурные и гражданские права и свободы оцениваются немного лучше, чем социально-экономические и экологические права», – сказал он.

По его словам, наиболее высоко в Украине граждане оценивают культурные права. «Они на оценке примерно 3 баллов по 5-бальной шкале. Это означает, в принципе, удовлетворительно, не то, чтобы хорошо, но с этим можно мириться. Если оценка ниже 3 баллов, стоит говорить о том, что большинство людей все-таки недовольны тем, как соблюдаются те или иные права», – отметил Сухарина.

Он отметил, что это касается, прежде всего, социально-экономических и экологических прав. «По ним мы видим, что оценка является значительно ниже, чем средний балл. Она на уровне 2,4. Существенной динамики в сравнении с 2016 годом не произошло. Произошли незначительные колебания. Немного ниже респонденты оценили соблюдение политических прав, немного выше – соблюдение культурных прав. Но все это на уровне погрешности, поэтому мы не можем говорить, что эти изменения значительные», – добавил аналитик.

Согласно опросу, 58% жителей Донбасса считают, что ситуация с правами человека практически не изменилась с 2016 по 2018 год, при этом на востоке Украины такого мнения придерживаются 15,5% жителей. Всего 22,6% респондентов из Донецкой и Луганской областей считают, что ситуация ухудшилась, на востоке Украины – 48,5%.

Региональные особенности оценок изменений в соблюдении прав человека и основных свобод граждан с 2016 по 2018 годы:

Общая оценка соблюдения разных прав человека в Украине с 2016 по 2018 годы:

Результаты исследования также показали, что в Украине изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность, а проблема дискриминации, остается актуальным вопросом для всех граждан. Кроме того, в Украине за последние два года изменилось отношение к ограничению прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), при этом на Донбассе более толерантно относятся к разным уязвимым социальным группам, чем в других регионах.

*Исследование содержит результаты изменений в восприятии и понимании проблематики прав человека в Украине на протяжении 2016-2018 годов. Данные приведены на основе общенационального социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке ПРООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 г. Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Всего были опрошены 1998 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

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