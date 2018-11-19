Гибридная миссия ООН и ОБСЕ может способствовать миру на Донбассе, – Сайдик. Новости

Введение миротворческой миссии ООН поможет восстановить стабильный мир на Донбассе, а ОБСЕ может этому способствовать. Об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик.

«Я считаю, что это было бы хорошо. ОБСЕ могло бы в этом во многом содействовать. Есть разные аспекты. Моя позиция известна, я ее не раз озвучивал на своих брифингах в Минске. Я думаю, что это могло бы помочь имплементации Минских соглашений», – сказал он.

«Минские соглашения – это очень хороший документ, даже если вы в это не верите. Лучшего нет. Миссия ООН совместно с ОБСЕ, совместными силами гибридной миссии, мы могли бы найти многие точки соприкосновения, если это направлено на имплементацию Минских соглашений», – продолжил Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ заявил, что Минские соглашения – это единственный путь урегулирования конфликта на Донбассе и международные организации могут помочь в этом. «Если же это идет в сторону "замораживания" конфликта, если стороны этого хотят, это другой вопрос. Но моя задача – это воплощение Минских соглашений», – подчеркнул он.

Дипломат добавил, что если бы не верил в возможность реализации Минских договоренностей и введение миротворцев на Донбасс, то уже бы покинул свою должность. «Я бы уже уехал, сложил бы свои полномочия. Я должен верить, что есть возможность положительно содействовать этому процессу. Я не знаю, когда наступит эта политическая воля, которая поставит точку [в конфликте на Донбассе], но то, что мы должны делать – готовить все предпосылки для наступления этого момента, чтобы это потом сработало. Поэтому мы работаем, и это – мой оптимизм», – отметил Сайдик.

Он также считает, что вопрос урегулирования любого вооруженного конфликта, в том числе на Донбассе, зависит от политической воли.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

Читайте также: