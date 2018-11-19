Топ-10 наиболее важных прав человека для населения Украины (Инфографика). Новости

В Украине на первом месте граждане ставят право на жизнь, на втором и третьем местах – права на социальное обеспечение и справедливый суд. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в результатах исследования*, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с общественной организацией «Центр информации о правах человека».

Согласно опросу, в 2018 году почти 85% респондентов поставили право на жизнь на первое место в списке наиболее важных прав человека, в 2016-м – почти 78%. Второе и третье места занимают права на социальное обеспечение (почти 59% считают это приоритетом) и справедливый суд (58%). Четвертое место занимает право на труд и на справедливые условия труда – их отметили почти 56% украинцев. На пятом месте – право на жилье – оно важно для более 55% граждан.

После пятерки лидеров следуют:

право на образование и право на личную неприкосновенность (по 55%),

право на достаточный жизненный уровень для себя и семьи (более 47%),

право самостоятельно распоряжаться своей судьбой (47%);

право на свободу совести, мыслей и религии (42%).

Региональные особенности наиболее важных и часто упоминаемых прав:

Результаты исследования также показали, что в Украине изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность, а проблема дискриминации, остается актуальным вопросом для всех граждан. Кроме того, в Украине за последние два года изменилось отношение к ограничению прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), при этом на Донбассе более толерантно относятся к разным уязвимым социальным группам, чем в других регионах. Авторы исследования также рассказали о динамике изменения оценок граждан по соблюдению прав человека в Украине, и в частности на Донбассе, за последние два года.

*Исследование содержит результаты изменений в восприятии и понимании проблематики прав человека в Украине на протяжении 2016-2018 годов. Данные приведены на основе общенационального социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке ПРООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 г. Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Всего были опрошены 1998 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

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