Особенности регионов: Как жители Донбасса защищают свои права (Инфографика). Новости

На Донбассе жители поставили на первое место полицию, как эффективный способ защиты своих прав. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты исследования*, рассказал эксперт ОО «Центр информации о правах человека» Владимир Яворский.

«Первое, что нас поразило – 70% респондентов на Донбассе считают, что их права никогда не нарушались. Это странная цифра, которая очень не совпадает с цифрой по стране и ситуацией, которая существует на самом деле, о которой говорится в отчетах международных и украинских правозащитных организаций, в т. ч. ООН. Эта территория переполнена нарушениями прав человека», – сказал он.

По его мнению, скорее всего, люди не знают, что их права нарушаются, поэтому в опросе такие результаты. «Еще одна особенность за последние два года увеличилось количество респондентов, которые считают полицию эффективным способом защиты своих прав. Около 30% респондентов на Донбассе считают, что обращение в полицию является эффективным способом защиты прав, это намного больше, чем в целом по стране. Два года назад полиция не была лидером по таким обращениям», – отметил Яворский.

«Лидерами [в опросе жителей Донбасса] были СМИ, международные организации, европейский суд по правам человека, Уполномоченный Верховной рады по правам человека. А сейчас – на первое место вышла полиция, на втором месте – суды. В принципе, это позитивная тенденция», – добавил эксперт.

Результаты исследования также показали, что в Украине изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность, а проблема дискриминации, остается актуальным вопросом для всех граждан. Кроме того, в Украине за последние два года изменилось отношение к ограничению прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), при этом на Донбассе более толерантно относятся к разным уязвимым социальным группам, чем в других регионах.

*Исследование содержит результаты изменений в восприятии и понимании проблематики прав человека в Украине на протяжении 2016-2018 годов. Данные приведены на основе общенационального социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива совместно с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке ПРООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 г. Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Всего были опрошены 1998 респондентов. Максимальная погрешность не превышает 2,2%.

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