Самосуд: Отношение на Донбассе отличается от других регионов в разы (Инфографика). Новости

Эксперты изучили влияние вооруженного конфликта на Донбассе на общество и мнение местных жителей о правах человека, в частности о неправовых методах их защиты. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции, представляя результаты исследования*, рассказал эксперт ОО «Центр информации о правах человека» Владимир Яворский.

«Как и два года назад, Донбасс демонстрирует стабильное неприятие, в сравнении с другими регионами страны, неправовых методов защиты. В целом по стране население разделилось 50 на 50 примерно. Одни говорят, что самосуд не может быть применен в любом случае. Некоторые говорят, что самосуд может быть оправдан в определенных случаях», – сказал он.

По его словам, Донбасс отличается тем, что здесь оправданным и единственным способом защиты своих прав через самосуд считают всего чуть более 1% респондентов. «Это фактически в рамках погрешности. В среднем по стране – это 11-12% таких людей. Это люди, которые в крайнем отчаянии, они не верят ни в полицию, ни в суды, ни во что другое, а только в то, что сами могут провести самосуд», – отмечает Яворский.

«На Донбассе было много военных примеров, люди это видели, как это работает в жизни, что справедливостью часто и не пахнет. Это очень опасный способ. Он фактически зависит не от того, где находится справедливость, а от того, кто сильнее. В целом самосуд опасен. Это одна из самых опасных тенденций, которую демонстрирует наше исследование», – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что в этом году на Донбассе жители поставили на первое место полицию, как эффективный способ защиты своих прав.

Результаты исследования также показали, что в Украине изменились приоритеты в обществе и на первое место, в частности для жителей Донбасса вышла свобода, опередив запросы на справедливость и безопасность, а проблема дискриминации, остается актуальным вопросом для всех граждан. Кроме того, в Украине за последние два года изменилось отношение к ограничению прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), при этом на Донбассе более толерантно относятся к разным уязвимым социальным группам, чем в других регионах.

*Исследование содержит результаты изменений в восприятии и понимании проблематики прав человека в Украине на протяжении 2016-2018 годов. Данные приведены на основе общенационального социологического опроса, проведенного фондом «

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